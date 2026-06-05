泰警解救21歲香港女學生 揭「虛擬綁架」騙局勒索父母300萬港元

泰國警方解救一名在曼谷遭「綁架」的21歲香港女學生，揭發跨國詐騙團夥的最新招數，利用心理壓力遠程操控受害人自導自演綁架案，再向受害人在香港的父母勒索約300萬港元贖金。期間詐騙團夥與受害人「零接觸」。 詐騙團夥與受害人「零接觸」 全憑心理操控 泰國《民族報》報道，根據警方披露信息，這個詐騙團夥全程並未與受害人有任何物理接觸，而是完全通過心理操控，誘導受害人自行偽造了被綁架的假象，是典型的跨國「虛擬綁架」案。此案始於王姓女受害人的父親在香港報案，稱女兒在前往泰國後失蹤，香港警方隨即聯絡泰國警方調查。

泰警救出受害人後，星期三（6月3日）召開記者會公布案情。經調查發現，此案分兩個階段進行。詐騙團夥首先在5月19日至20日期間，通過虛假的留學申請誘騙受害人向父親要錢，謊稱是為了提供海外留學資金證明。受害人父親信以為真，向女兒的賬戶轉入140萬港元，這筆錢隨後被詐騙團夥通過洗錢賬戶轉移。在第二階段即5月31日，詐騙團夥謊稱受害人涉及嚴重刑事案，要求她獨自飛往曼谷，並在6月1日入住當地一家酒店以「躲避調查」。隨後，詐騙團夥利用受害人陷入孤立的恐懼心理操控她按指示行事。

畫上假傷痕自綁 發送給詐騙團夥勒索父親 泰國警方通過調取酒店監控調查發現，受害人在曼谷期間曾獨自外出購買繩索、綁帶、刀具、人體彩繪顏料等物品，再按照詐騙團夥的遠程指示，在酒店房間內給自己畫上假傷痕，並拍下自己被捆綁、看似遭人綁架和毆打的照片及影片，發送給詐騙團夥。團夥利用這些照片影片，通過微信聯系受害人的父親勒索300萬港元。 受害人的父親發現有關照片和影片疑點重重，於是向香港警方報案，香港警方再聯系泰警展開調查，於6月2日找到受害人。當時她利用詐騙團夥提供的假護照信息，已從曼谷轉移到25公里外北欖府的一家酒店。警方找上門時，她正與詐騙團夥視訊通話。受害人獲救後，她的父母立即從香港飛到曼谷接她回家。泰國警方仍在調查此案，目前尚未有任何疑犯落網。

泰國國家警察總署副署長兼反人口販運中心主任塔猜說，虛擬綁架在泰國相當少見，但在國外有日漸增多的趨勢。他指出，這起案件反映了一種新的全球威脅，犯罪分子並沒有實際實施綁架，而是冒充執法人員或其他身份，制造恐懼和孤立來迫使受害人服從他們的指示。他也說，在上述案件中，若非警方及時介入並救出受害人，受害人可能會被騙往鄰國，面臨遭人口販運的風險。泰國警方表明會繼續與香港警方和國際執法機構密切合作，擴大調查範圍，並搗毀此案背後的詐騙團夥。泰國警方也呼籲公眾，若接到自稱是家庭成員的綁架求救電話，或勒索電話時，應提高警惕。同時，不要輕信任何索要錢財或要求單獨出行的恐嚇來電。