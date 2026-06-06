黃仁勳訪韓見傳奇電競選手　親簽RTX 5090顯示卡贈Faker

黃仁勳5日展開訪韓行程，首站並非企業總部或官方活動，而是來到首爾弘大商圈知名的T1網吧，與電競傳奇選手李相赫（Faker）及T1戰隊成員見面交流，並大力稱讚南韓在全球電競產業中的關鍵地位。

黃仁勳表示，南韓是全球電子競技的發源地，也是最適合發展電競產業的市場之一。他在活動中表示：「南韓發明了電子競技，也創造了觀賞電子競技的文化。南韓玩家總是希望取得勝利，因此會選擇最強大的顯示卡，而他們選擇的正是NVIDIA的GPU。」

「那已經是古董了」