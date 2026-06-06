黃仁勳訪韓見傳奇電競選手　親簽RTX 5090顯示卡贈Faker

黃仁勳5日展開訪韓行程，首站並非企業總部或官方活動，而是來到首爾弘大商圈知名的T1網吧，與電競傳奇選手李相赫（Faker）及T1戰隊成員見面交流，並大力稱讚南韓在全球電競產業中的關鍵地位。
黃仁勳表示，南韓是全球電子競技的發源地，也是最適合發展電競產業的市場之一。他在活動中表示：「南韓發明了電子競技，也創造了觀賞電子競技的文化。南韓玩家總是希望取得勝利，因此會選擇最強大的顯示卡，而他們選擇的正是NVIDIA的GPU。」
「那已經是古董了」
黃仁勳也向南韓玩家表達感謝。他表示，南韓一直是自己特別重視的國家之一，多年來南韓玩家與科技產業對NVIDIA的支持，對公司發展具有重要意義。
活動期間，黃仁勳與Faker同台互動，氣氛輕鬆熱絡。黃仁勳好奇詢問Faker目前使用的顯示卡型號，當Faker回答自己使用的是RTX 4070時，黃仁勳立刻開玩笑說：「那已經是古董（Antique）了。」引發現場笑聲。
隨後，黃仁勳拿出一張親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡贈送給Faker作為禮物。Faker則回贈印有自己簽名的T1隊服，並與黃仁勳及隊友們一同合影留念。除了與職業選手交流外，黃仁勳也主動與現場粉絲互動，不僅逐一握手，還親自配合粉絲自拍留念，展現親民作風。
「五花肉燒酒會談」
在網吧停留約40分鐘後，黃仁勳隨即離開現場，未對媒體提問做出進一步回應。據韓媒報道，黃仁勳今晚將前往首爾弘大附近知名烤肉店「兄님 저요（Hyungnim Jeoyo）」，與南韓科技及產業界領袖共進晚餐。消息指出，與會人士包括崔泰源、具光謨以及李海珍等南韓企業領袖。
外界預期，這場被韓媒形容為「五花肉燒酒會談」的聚會，將聚焦人工智能（AI）晶片、機械人技術、實體AI（Physical AI）以及AI數據中心基礎建設等領域的合作機會。在全球AI競賽持續升溫之際，黃仁勳此次訪韓行程也被視為深化NVIDIA與南韓科技產業合作的重要一步。
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