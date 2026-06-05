英國青年刺殺案引發英美隔空對罵　美國國務院出面撐馬斯克

諾瓦克在去年12月，被鍚克教徒的迪格瓦（Vickrum Digwa）用錫克教的小刀刺傷後，因為向警察指控諾瓦克涉種族歧視及襲擊，警察當場反鎖諾瓦克，最終導致諾瓦克死亡。直至案件在判刑前，馬斯克在社交平台上關注事件，才令傳媒開始報道。對於馬斯克不斷在社交平台談論事件，林德偉指馬斯克應該從事件中抽身，首相施紀賢在探訪約克是亦批評馬斯克干預英國政治：「我們需要表明國家的立場，國為馬斯克在近日又一次干預我們的政治，試圖分裂。這不是我們英國的作風。在英國，我們是理性、寬容的。當發生諾瓦克這樣的可怕事件時，我們會像他的家人一樣保持冷靜。」

英揆指馬斯克干預英國政治

在野保守黨領袖柏丹娜（Kemi Badenoch）在星期四（4日）表示已經與諾瓦克的父母及繼母會面表達慰問，並說：「我們應該跨越政黨及宗教的界限，重建公眾對警察的信任。因為之前發生的事情，令這種信任被打破，我認同這說法。我們必須認真仔細地審查，允許在公共場合攜帶危險武器的宗教習俗或豁免條款，以及其他不利於公共利益的行為。我們還需要審視哪些法律需要修改。」

美國國務院周四也在社交平台關注事件：「意識形態的控制，以及雙重標準的警察政策是文明敗壞的明顯特徵，西方世界必須辰摒棄。在此悲痛時刻，美國向諾瓦克的家人和英國人民致以最深切的慰問。」林德偉周五在天空電視台上，表示歡迎美國對諾瓦克家人的慰問，但否認英國的警務政策存在雙重標準。