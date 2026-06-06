墨西哥油罐車大爆炸傷亡未明　疑涉燃油盜竊集團（有片）

墨西哥近日發生一宗驚險的油罐車爆炸事故。一輛疑似載運非法燃料的油罐車在公路上突然起火，隨後發生劇烈爆炸，巨大的火球伴隨濃密黑煙直衝天際，相關影片在社交媒體上迅速流傳，引發外界關注。當局目前正調查事故原因，並釐清車上燃料來源是否涉及燃油竊盜集團。
根據《紐約郵報》及墨西哥媒體報道，事故發生於墨西哥中部地區。一輛大型燃料槽車在行駛途中發生事故後起火，現場火勢迅速蔓延。從網上流傳的影片可見，車輛先被火焰包圍，隨後發生猛烈爆炸，形成巨大的橘紅色火球，爆炸威力甚至震動周邊區域。
驚天爆炸嚇壞居民
目擊者拍攝的畫面顯示，爆炸發生前已有大量濃煙從車體竄出，不久後便傳出震耳欲聾的巨響。巨大火球升上高空，周圍民眾紛紛驚慌逃離現場。部分拍攝者也在爆炸瞬間倉皇撤退，影片畫面劇烈晃動。
初步消息指出，涉事車輛疑似運載遭非法取得的燃料。墨西哥媒體引述執法人員說法指出，當地長期存在燃油竊盜問題，犯罪集團經常從國營石油公司輸油管線非法抽取汽油、柴油等燃料，再透過槽車運送至黑市販售。
近年來，墨西哥政府持續打擊燃油竊盜犯罪，但相關案件仍層出不窮。官方數據顯示，犯罪組織每年透過非法抽油活動造成巨額經濟損失，也對公共安全構成嚴重威脅。
不僅涉及犯罪問題
此次爆炸事件是否與燃油竊盜活動直接相關，目前仍待進一步調查。當地消防與警方在事故後迅速封鎖現場，並展開善後工作。官方尚未公布是否有人員傷亡，以及涉案人員身分等細節。
安全專家指出，非法運輸燃料不僅涉及犯罪問題，由於缺乏安全管理與專業設備，運輸過程中極易發生洩漏、起火甚至爆炸事故。隨着影片在網上廣泛傳播，外界也再度關注墨西哥長年難以根除的燃油竊盜問題，以及其對公共安全造成的潛在風險。
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