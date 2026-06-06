墨西哥油罐車大爆炸傷亡未明　疑涉燃油盜竊集團（有片）

墨西哥近日發生一宗驚險的油罐車爆炸事故。一輛疑似載運非法燃料的油罐車在公路上突然起火，隨後發生劇烈爆炸，巨大的火球伴隨濃密黑煙直衝天際，相關影片在社交媒體上迅速流傳，引發外界關注。當局目前正調查事故原因，並釐清車上燃料來源是否涉及燃油竊盜集團。

根據《紐約郵報》及墨西哥媒體報道，事故發生於墨西哥中部地區。一輛大型燃料槽車在行駛途中發生事故後起火，現場火勢迅速蔓延。從網上流傳的影片可見，車輛先被火焰包圍，隨後發生猛烈爆炸，形成巨大的橘紅色火球，爆炸威力甚至震動周邊區域。