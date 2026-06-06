伊朗局勢｜伊：美國須解凍240億資產　才有望達成協議

在美國與伊朗持續就停火及區域局勢進行磋商之際，伊朗最高領袖高級顧問、前革命衛隊總司令禮薩伊（Mohsen Rezaei）接受CNN專訪時表示，美伊談判目前已陷入僵局，並要求美方解凍240億美元（約1,880億港元）遭凍結的伊朗資產，否則雙方難以達成協議。他同時警告，若美國再次對伊朗採取軍事行動，將使衝突進入「黑暗且無止境的走廊」。 根據CNN報道，禮薩伊指出，伊朗認為目前談判卡關的關鍵在於美國是否願意釋出善意。他表示，德黑蘭要求在簽署臨時協議後立即解凍120億美元資產，並於後續階段再釋放另外120億美元，合計240億美元。他強調，這些資金原本就屬於伊朗，美方若希望推動和平進程，必須先解決這項問題。

「球現在在特朗普手上」 禮薩伊將壓力直接拋向美國總統特朗普（Donald Trump），稱「球現在在特朗普手上」，並表示談判成本遠低於戰爭成本，美國若選擇重啟軍事行動，將面臨難以預測的後果。 在專訪中，禮薩伊還對區域安全局勢提出強硬警告。他表示，如果美國持續對伊朗實施海上封鎖，或戰事進一步升級，伊朗將考慮把衝突範圍擴大至波斯灣以外地區，包括曼德海峽、紅海、印度洋甚至地中海航道。他暗示，伊朗擁有能力對更廣泛區域的海上運輸造成影響。

此外，禮薩伊重申伊朗對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的支持立場，並表示黎巴嫩問題將是任何未來協議不可分割的一部分。他警告，以色列若持續對黎巴嫩南部或貝魯特南郊發動攻擊，區域衝突可能再次全面升級。 美國政府尚未公開回應 近期中東局勢持續緊張。美國與伊朗雖透過第三方進行間接接觸，但雙方對停火條件、霍爾木茲海峽航運安全、伊朗核計劃及制裁解除等核心議題仍存在重大分歧。與此同時，黎巴嫩與以色列邊境衝突、波斯灣航運安全問題，以及伊朗與美軍之間的軍事摩擦，也使談判環境更加複雜。