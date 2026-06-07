美國青年失蹤十日後陳屍京都郊區 疑反對母親以ChatGPT規劃旅行行程

5月29日失蹤 占士的日本籍好友透露，兩人曾在美國就讀同一所中學，後來因家人搬遷而分隔兩地。這次占士到日本旅遊，兩人睽違多年終於在東京新宿重聚，並與占士一家共進晚餐。 他表示，當天的聚會氣氛相當愉快，占士當時心情很好，對日本之旅也充滿期待。聚餐結束後，他傳訊息祝福好友旅途順利，並表示若遇到任何問題都可以聯絡自己。占士則以一個愛心表情符號回覆。 然而數日後，他因擔心即將接近日本的颱風，特地再度傳訊關心占士在京都的情況，詢問旅程是否順利、是否需要推薦景點。然而訊息始終顯示未讀，之後再也沒有收到任何回應。

談及好友，這名日籍友人難掩悲痛地說：「我把他當成最好的朋友、像兄弟一樣。多年沒見，但再次相遇時感覺甚麼都沒有改變。」他回憶，兩人在最後一次見面時談論了政治、人工智能以及世界上正在發生的許多事情。

反對使用AI 獨自到京都山區散心 根據家屬說法，占士死前曾與母親發生爭執，原因是母親使用ChatGPT協助規劃日本行程，而他認為人工智能可能對環境造成負面影響。之後他決定獨自外出散心，前往京都山區，從此陰陽相隔。 家人透過定位應用程式發現，占士最後出現在京都山科地區的山林地帶。警方估計他可能進入偏遠山區步道。由於颱風帶來豪雨及強風，當地山區出現泥濘與土石鬆動情況，搜救工作困難重重。搜救人員甚至必須在及腰深的泥地中徒步搜尋。