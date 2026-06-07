美國青年失蹤十日後陳屍京都郊區　疑反對母親以ChatGPT規劃旅行行程

美國阿拉巴馬州一名20歲大學生占士（James "Weston" Higginbotham）日前在日本京都旅遊期間離奇失蹤10日，今日他的父母證實已在京都郊區發現他的遺體，父母帖文稱「我們全家悲痛地宣布，占士的遺體被搜救隊在京都郊外的山區發現，但他已經不幸身亡。我們此刻的悲痛難以用言語表達。」
死者為就讀於奧本大學（Auburn University）的環境工程系學生占士（James "Weston" Higginbotham）。他與家人前往日本慶祝弟弟高中畢業，卻於5月29日在京都山科地區獨自失去蹤影。當地警方、搜索犬及直升機連日展開大規模搜索。
5月29日失蹤
占士的日本籍好友透露，兩人曾在美國就讀同一所中學，後來因家人搬遷而分隔兩地。這次占士到日本旅遊，兩人睽違多年終於在東京新宿重聚，並與占士一家共進晚餐。
他表示，當天的聚會氣氛相當愉快，占士當時心情很好，對日本之旅也充滿期待。聚餐結束後，他傳訊息祝福好友旅途順利，並表示若遇到任何問題都可以聯絡自己。占士則以一個愛心表情符號回覆。
然而數日後，他因擔心即將接近日本的颱風，特地再度傳訊關心占士在京都的情況，詢問旅程是否順利、是否需要推薦景點。然而訊息始終顯示未讀，之後再也沒有收到任何回應。
談及好友，這名日籍友人難掩悲痛地說：「我把他當成最好的朋友、像兄弟一樣。多年沒見，但再次相遇時感覺甚麼都沒有改變。」他回憶，兩人在最後一次見面時談論了政治、人工智能以及世界上正在發生的許多事情。
反對使用AI 獨自到京都山區散心
根據家屬說法，占士死前曾與母親發生爭執，原因是母親使用ChatGPT協助規劃日本行程，而他認為人工智能可能對環境造成負面影響。之後他決定獨自外出散心，前往京都山區，從此陰陽相隔。
家人透過定位應用程式發現，占士最後出現在京都山科地區的山林地帶。警方估計他可能進入偏遠山區步道。由於颱風帶來豪雨及強風，當地山區出現泥濘與土石鬆動情況，搜救工作困難重重。搜救人員甚至必須在及腰深的泥地中徒步搜尋。
占士父母在今日的帖文表示︰「我們永遠感激共度的美好時光，但我們無法想像沒有他的生活將會是怎樣一番景象。我們衷心感謝來自美國、日本以及世界各地的無數朋友，你們的善意和支持讓我們度過了生命中最黑暗的日子。感謝你們的關心、祈禱和支持。此刻，我們比以往任何時候都更需要你們的陪伴和支持。」帖文最後以「我們將永遠愛你，韋斯頓」作結。
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