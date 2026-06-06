南韓地方選舉爆「選票不足」爭議！選管會主委請辭　朝野齊聲要求徹查

南韓6月3日地方選舉期間爆發史無前例的「選票不足」爭議，引發政壇與社會高度關注。事件不僅導致部分投票所延長投票時間，更衍生投票箱封存、示威抗議及選票運送程序爭議。面對外界強烈批評，中央選管會委員長盧泰嶽5日公開向國民道歉，並宣布辭去委員長職務。 盧泰嶽在位於果川市的中央選管會總部召開記者會表示，這起事件侵害了國民最基本的參政權，是「絕對不應該發生的事情」。他表示：「對於損害國民珍貴的參政權利，我無從辯解。」並坦承自己對整件事件負有最終責任，因此決定請辭下台。他同時宣布，中央選管會將成立由外部專家組成的真相調查委員會，全面釐清事件經過與責任歸屬。此外，負責選務行政工作的事務總長許哲勳（Heo Cheol-hoon）也已提出辭呈。

相關人員接連辭職 此次爭議源於首爾松坡區蠶室7洞第2投票所發生的選票短缺事件。由於投票人數超出預估，現場準備的選票數量不足，導致投票一度中斷，部份選民必須等待補印選票後才能完成投票。選管會因此將該投票所的投票時間延長至晚間10時。然而事件並未就此落幕。 投票結束後，存放約2,000張選票的2個投票箱準備運往開票所時，遭到質疑選舉公正性的示威群眾阻擋。抗議人士認為，既然選票不足導致投票程序出現重大瑕疵，在真相未查明之前，不應進行開票作業。投票箱因此被困在投票所長達約35小時。

在首爾市選管會請求協助後，警方於5日上午出動18個機動部隊、約1,000名警力前往現場維持秩序，並警告示威者不得妨礙選務進行。由於抗議人士拒絕離開，警方最終展開強制驅離行動，過程中與部分示威者發生推擠衝突，隨後將投票箱運送至開票所。然而投票箱運送過程再度引發政治爭議。 票箱運送未有監票員陪同 南韓最大在野黨國民力量黨質疑，投票箱運送期間竟沒有任何選舉監票人陪同，程序存在重大漏洞。黨魁張東赫表示：「警方以近乎軍事行動的方式進入現場，在沒有任何監票人陪同的情況下搬運投票箱，令人難以理解。」他強調，此次事件已不只是行政疏失，而是嚴重擴大社會對選舉公正性的疑慮，因此要求國會立即啟動國政調查，並成立特別檢察官調查團徹查真相。

執政陣營方面，同樣對選管會提出強烈批評。金民錫在社群媒體發文指出，選票不足事件「絕對不能被輕描淡寫帶過」，更形容此事是對「K-民主」的重大挑戰。他表示，政府已要求相關單位動用包括刑事調查在內的一切手段查明真相，必要時也不排除透過國會國政調查或特別檢察官制度進一步追究責任。 執政黨內部也出現要求究責的聲浪。多名議員批評選管會過度依賴過往經驗，明知此次提前投票率創下歷史新高，卻仍僅依轄區人口的50%至70%準備選票，暴露出嚴重的行政怠惰與風險評估失敗。部份議員更要求全面檢討選務制度，並追究相關主管責任。