俄烏戰爭｜普京拒絕澤連斯基邀約　稱現階段會面無意義

俄羅斯總統普京5日在聖彼得堡國際經濟論壇表示，現階段與烏克蘭總統澤連斯基舉行領袖峰會「沒有任何意義」，並重申俄羅斯將持續軍事行動，直到達成既定戰略目標為止。
報就指出，澤連斯基日前公開致函普京，提議兩人直接會晤，希望透過面對面談判推動停火與和平進程，並建議可在瑞士、土耳其或其他中立國家舉行峰會。這也是俄烏戰爭爆發以來，烏方再次公開呼籲兩國元首直接對話。
長期且具約束力的和平框架
然而，普京在論壇上回應時表示，澤連斯基的公開信措辭帶有挑釁與不尊重意味，並非真正尋求和平，因此他認為目前沒有必要進行元首會談。他強調，若要舉行高層峰會，雙方專家團隊必須先完成實質協議內容的磋商，並建立長期且具約束力的和平框架，而非僅進行象徵性會面。
普京同時重申，俄羅斯追求的並非短暫停火，而是能夠確保國家安全與戰略利益的「全面解決方案」。他表示，俄軍行動將持續至莫斯科所設定的目標實現為止。
對於普京的拒絕，澤連斯基隨後批評俄方缺乏結束戰爭的誠意，認為俄羅斯領導層仍選擇延續衝突而非尋求和平。他指出，若莫斯科真正希望結束戰爭，就不應拒絕直接對話。
澤：俄方缺乏結束戰爭的誠意
分析人士指出，俄烏雙方近期雖持續進行有限度接觸與戰俘交換，但在領土歸屬、停火條件及安全保障等核心議題上仍存在巨大分歧。俄方目前仍要求控制烏東頓巴斯地區以及赫爾松、札波羅熱等部分地區，而烏克蘭則主張以現有前線為基礎展開停火談判，使和平進程陷入僵局。
自2022年俄烏戰爭全面爆發以來，雙方已歷經超過四年衝突。儘管國際社會持續呼籲停火並推動和平談判，但目前尚未出現突破性進展。
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