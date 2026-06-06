俄烏戰爭｜普京拒絕澤連斯基邀約　稱現階段會面無意義

俄羅斯總統普京5日在聖彼得堡國際經濟論壇表示，現階段與烏克蘭總統澤連斯基舉行領袖峰會「沒有任何意義」，並重申俄羅斯將持續軍事行動，直到達成既定戰略目標為止。

報就指出，澤連斯基日前公開致函普京，提議兩人直接會晤，希望透過面對面談判推動停火與和平進程，並建議可在瑞士、土耳其或其他中立國家舉行峰會。這也是俄烏戰爭爆發以來，烏方再次公開呼籲兩國元首直接對話。

長期且具約束力的和平框架

然而，普京在論壇上回應時表示，澤連斯基的公開信措辭帶有挑釁與不尊重意味，並非真正尋求和平，因此他認為目前沒有必要進行元首會談。他強調，若要舉行高層峰會，雙方專家團隊必須先完成實質協議內容的磋商，並建立長期且具約束力的和平框架，而非僅進行象徵性會面。