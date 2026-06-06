英國白人青年遇刺繼續引發英美爭論　唐寧街發言人批萬斯製造分裂

英國青年諾瓦克（Henry Nowak）遇害案件，繼續引發英國及美國政府的五相開火。美國副總統萬斯（JD Vance），指案件是移民湧入的後果，不過英國皇家檢察署公布兇手的迪格瓦（Vickrum Digwa）是英國出生，英國首相府發言人最新批評萬斯的言論是為英國製造分裂。

諾瓦克遇刺，並反被警察上鎖案件在去年12月發生，案件在近日審理引發馬斯克（Elon Musk）關注並大量轉載。在美國國務院發聲明批評英國的警務政策有雙重標準後，萬斯亦指，案件是大量移民湧入的後果。英國首相府發言人在X平台回應萬斯的批評，稱「（諾瓦克）家庭說過不希望他（諾瓦克）的死，被用作製造分裂。」英國又指：「我們的政治，即使在最糟糕的情況，都是讓人們團結起來，這就是我們的國家。」而英國皇家檢察署就證實，兇手迪格瓦在英國出生。