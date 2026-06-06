英國白人青年遇刺繼續引發英美爭論　唐寧街發言人批萬斯製造分裂

英國青年諾瓦克（Henry Nowak）遇害案件，繼續引發英國及美國政府的五相開火。美國副總統萬斯（JD Vance），指案件是移民湧入的後果，不過英國皇家檢察署公布兇手的迪格瓦（Vickrum Digwa）是英國出生，英國首相府發言人最新批評萬斯的言論是為英國製造分裂。
諾瓦克遇刺，並反被警察上鎖案件在去年12月發生，案件在近日審理引發馬斯克（Elon Musk）關注並大量轉載。在美國國務院發聲明批評英國的警務政策有雙重標準後，萬斯亦指，案件是大量移民湧入的後果。英國首相府發言人在X平台回應萬斯的批評，稱「（諾瓦克）家庭說過不希望他（諾瓦克）的死，被用作製造分裂。」英國又指：「我們的政治，即使在最糟糕的情況，都是讓人們團結起來，這就是我們的國家。」而英國皇家檢察署就證實，兇手迪格瓦在英國出生。
英國的兒童事務副官麥卡利斯特（Josh MacAlister）也在英國廣播公司的電台批評萬斯：「我不認為我們需要美國的政客提供意見，來指導英國警政工作。」早前英國首相施紀賢（Keir Starmer）與副首相林偉德（David Lammy）亦先後批評美國富商馬斯克干預英國政治，之後美國國務院在星期四也發文，指諾瓦克案件是英國警務政策雙重標準結果。令兩國高層在事件中引發爭論。
Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU— JD Vance (@JDVance) June 5, 2026