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國際
出版：2026-Jun-07 11:02
更新：2026-Jun-07 11:02

美國五角大樓將以色列情報威脅升至最高級別 憂盟友變間諜監控決策

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美國五角大樓將以色列情報威脅升至最高級別 憂盟友變間諜監控決策

美國五角大樓將以色列情報威脅升至最高級別 憂盟友變間諜監控決策

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美國國防情報局（DIA）近日將以色列對美國的情報威脅評估提升至最高等級「critical」，顯示華府對以色列在美境內間諜活動的憂慮急速升高。根據NBC新聞報道，DIA發布一份長達7頁的內部文件，指出以色列在人力情報蒐集與技術監控能力皆達最高警戒水準，並列舉多起引發美方關切的事件。

美國官員透露，五角大樓懷疑以色列正刻意監視美國高層官員，企圖掌握特朗普（Donald Trump）政府對中東局勢的內部討論，尤其聚焦美方是否恢復對伊朗大規模軍事行動，或轉向談判解決衝突。土耳其國營媒體安納杜魯通訊社也引述消息人士證實，DIA文件中確實列有具體案例。

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此份評估出爐之際，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）因伊朗戰爭及黎巴嫩軍事行動問題關係緊張。報道指出，兩人本周曾進行一次措辭激烈的電話通話，美國現任與前任官員皆認為，以色列急於掌握白宮第一手決策資訊，以因應區域局勢變化。

以方強烈否認 白宮批「假新聞」

對於相關報道，以色列駐美大使館強烈否認，稱以色列蒐集美國政府官員情報的說法「完全不實」。白宮則批評報道是假新聞，五角大樓拒絕評論。戰略暨國際研究中心（CSIS）防衛與安全部門副主任Emily Harding則表示，以色列擁有「極具侵略性的情報機構」，對美國高層動向始終高度關注。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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