美國五角大樓將以色列情報威脅升至最高級別 憂盟友變間諜監控決策

美國國防情報局（DIA）近日將以色列對美國的情報威脅評估提升至最高等級「critical」，顯示華府對以色列在美境內間諜活動的憂慮急速升高。根據NBC新聞報道，DIA發布一份長達7頁的內部文件，指出以色列在人力情報蒐集與技術監控能力皆達最高警戒水準，並列舉多起引發美方關切的事件。

美國官員透露，五角大樓懷疑以色列正刻意監視美國高層官員，企圖掌握特朗普（Donald Trump）政府對中東局勢的內部討論，尤其聚焦美方是否恢復對伊朗大規模軍事行動，或轉向談判解決衝突。土耳其國營媒體安納杜魯通訊社也引述消息人士證實，DIA文件中確實列有具體案例。