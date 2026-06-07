撒哈拉沙漠汽車行錯路兼拋錨49人死 2人穿越沙漠求救生還

尼日爾與阿爾及利亞一帶發生集體死在撒哈拉沙漠事件，51人的團體前往馬利參加穆斯林節慶活動，但汽車偏離了原本路線，至少49人留在原地熱死，只有前往求救的2人生還。
這個團體馬從馬利參加完穆斯林節慶活動回程，來到尼日與阿爾及利亞之間的邊境口岸阿薩馬卡（Assamaka）以西80多公里，偏離了預定路線。
高溫下無飲用水
據2名生還者轉述，他們的車輛發生故障、飲用水耗盡，加上載運他們的卡車拋錨，氣溫高又缺物資的情況下，只有這2人成功穿越沙漠來到阿薩馬卡求救，可惜當求救者與救援隊抵達時，現場只剩下至少49具屍體，據報，這些人都是尼日爾人，最終救援人員將罹難者們埋進萬人塚。
除此之外，救援隊伍返回途中，還找到另1輛在沙漠拋錨的卡車，現場60多人已被困3天之久，位置距離尼日爾邊境超過300公里。救援人員為他們修理車輛，並發放飲用水，讓眾人得以離開寸草不生的沙漠。
事發地點最近的城市阿加德茲（Agadez）市長表示，西非各地的移民前往歐洲大多會通過尼日爾沙漠，或是去往利比亞、阿爾及利亞。即便有關單位持續宣導，但許多人仍為了維持生計或尋求更好的生活條件，無視風險穿越沙漠。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Tragic incident from Niger: Around 50 people reportedly died after their overloaded truck broke down in the Sahara Desert, leaving them stranded for days without water.— RB. (@KailashVashi) June 6, 2026
According to authorities, the group was traveling through one of the harshest and most unforgiving regions in… pic.twitter.com/cxVDTAWIDs