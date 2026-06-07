撒哈拉沙漠汽車行錯路兼拋錨49人死 2人穿越沙漠求救生還

非洲國家尼日51人橫越北部撒哈拉沙漠卻遇上車輛拋錨、物資短缺，除了外出求救的2人，其他全數罹難。（圖／翻攝自Facebook）

尼日爾與阿爾及利亞一帶發生集體死在撒哈拉沙漠事件，51人的團體前往馬利參加穆斯林節慶活動，但汽車偏離了原本路線，至少49人留在原地熱死，只有前往求救的2人生還。

這個團體馬從馬利參加完穆斯林節慶活動回程，來到尼日與阿爾及利亞之間的邊境口岸阿薩馬卡（Assamaka）以西80多公里，偏離了預定路線。

高溫下無飲用水

據2名生還者轉述，他們的車輛發生故障、飲用水耗盡，加上載運他們的卡車拋錨，氣溫高又缺物資的情況下，只有這2人成功穿越沙漠來到阿薩馬卡求救，可惜當求救者與救援隊抵達時，現場只剩下至少49具屍體，據報，這些人都是尼日爾人，最終救援人員將罹難者們埋進萬人塚。