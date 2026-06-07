黃仁勳與南韓巨頭食烤肉 李海珍「NPay刷臉付帳」震撼全場

李海珍當時不只付了這頓韓式烤肉宴，還有店內其他顧客的費用，總共超過567萬韓圜（約2.8萬港元），最引人矚目的是結帳方式，李海珍親自示範NAVER Pay的最新功能，走向結合人臉辨識與支付功能的Npay Connect終端機，僅需1秒即完成付款，全程未使用信用卡或掏出手機，連在旁觀看的黃仁勳都忍不住驚呼。

輝達行政總裁黃仁勳日前在南韓首爾，與AI產業3大巨頭共進「韓版兆元宴」，參與者包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER創辦人李海珍，餐後由李海珍使用NPay「刷臉支付」，關鍵一秒鐘成為最棒宣傳時機。

NPay的人臉辨識功能允許用戶在實體商店直接刷臉付款。用戶只需事先在NAVER Pay應用程式中註冊並完成臉部3D加密掃描，無須上傳照片，即可在店家結帳時透過臉部辨識完成交易。

李海珍把握這次難得的機會，以最直接的方式向黃仁勳展示NAVER融合人工智能、金融科技與實體商店支付的整合能力。輝達與NAVER Cloud已宣布打造全球AI工廠的計畫，雙方在AI基礎建設領域的合作正式啟動。

分析師認為，這1秒鐘的刷臉付帳過程充滿象徵意義，不僅展現了人臉辨識技術在南韓商業化的速度，也成為NAVER在AI合作框架中展現競爭力的絕佳舞台。

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