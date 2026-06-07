伊朗局勢｜路透社傳特朗普出招「沒收伊朗資產」賠償海灣盟國損失

就在前一天，伊朗最高領袖顧問禮薩伊（Mohsen Rezaei）表示，美伊和平協議能否達成，關鍵取決於美國是否願意釋放遭凍結的240億美元伊朗資產。報導指出，然而，若根據美方最新構想，這些資產未必能回到伊朗手中，甚至可能被轉用於賠償伊朗攻擊所造成的損失，令雙方談判氣氛更加緊張。

報導引述知情人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示團隊評估，伊朗近期對波灣國家造成的損害規模，並研究是否可動用伊朗資產支付修復與重建費用。

美國與伊朗停火協議再度面臨考驗，《路透社》引述消息人士透露，美國政府正研究將伊朗資產，重新分配給遭受伊朗攻擊的波斯灣盟友，用於修復及重建相關損失。

就在談判陷入停滯之際，美伊軍事衝突仍未停止。美軍6月6日凌晨空襲位於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的戈魯克（Goruk）與格什姆島（Qeshm Island）雷達設施，理由是伊朗無人機威脅海上航運安全。

伊朗革命衛隊襲科威巴林

伊朗革命衛隊隨即展開報復，向駐有美軍基地的科威特與巴林發射彈道飛彈。科威特軍方表示，共攔截7枚飛越住宅區上空的飛彈，雖造成財產損失，但未傳出傷亡。

巴林則一度響起空襲警報，當局緊急要求民眾進入避難設施。科威特與巴林政府事後均譴責伊朗的攻擊行動。美軍則宣稱，伊朗發射的飛彈中有6枚遭成功攔截，另有1枚未擊中目標。

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