熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-07 11:41
更新：2026-Jun-07 11:41

伊朗局勢｜路透社傳特朗普出招「沒收伊朗資產」賠償海灣盟國損失

分享：
美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

adblk4

美國與伊朗停火協議再度面臨考驗，《路透社》引述消息人士透露，美國政府正研究將伊朗資產，重新分配給遭受伊朗攻擊的波斯灣盟友，用於修復及重建相關損失。

報導引述知情人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示團隊評估，伊朗近期對波灣國家造成的損害規模，並研究是否可動用伊朗資產支付修復與重建費用。

就在前一天，伊朗最高領袖顧問禮薩伊（Mohsen Rezaei）表示，美伊和平協議能否達成，關鍵取決於美國是否願意釋放遭凍結的240億美元伊朗資產。報導指出，然而，若根據美方最新構想，這些資產未必能回到伊朗手中，甚至可能被轉用於賠償伊朗攻擊所造成的損失，令雙方談判氣氛更加緊張。

adblk5

就在談判陷入停滯之際，美伊軍事衝突仍未停止。美軍6月6日凌晨空襲位於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的戈魯克（Goruk）與格什姆島（Qeshm Island）雷達設施，理由是伊朗無人機威脅海上航運安全。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

伊朗革命衛隊襲科威巴林

伊朗革命衛隊隨即展開報復，向駐有美軍基地的科威特與巴林發射彈道飛彈。科威特軍方表示，共攔截7枚飛越住宅區上空的飛彈，雖造成財產損失，但未傳出傷亡。

巴林則一度響起空襲警報，當局緊急要求民眾進入避難設施。科威特與巴林政府事後均譴責伊朗的攻擊行動。美軍則宣稱，伊朗發射的飛彈中有6枚遭成功攔截，另有1枚未擊中目標。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務