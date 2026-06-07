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國際
出版：2026-Jun-07 11:36
更新：2026-Jun-07 11:36

美國俄亥俄州慶典槍擊案 「槍響連響16次」 8人中彈

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大批警力6日在事發現場進行調查。（圖／美聯社）

大批警力6日在事發現場進行調查。（圖／美聯社）

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美國俄亥俄州托萊多市（Toledo）6月6日傍晚驚傳大規模槍擊事件，原本正熱鬧舉辦、適合全家大小參與的一年一度的「舊西區節」（Old West End Festival）慶典，卻突然傳出槍響，短短幾秒內至少連發16槍，人們驚恐四處逃走，造成8人中彈受傷。

槍擊事件發生在當天下午約5時，為，根據網路流傳的影片顯示，現場至少傳出16聲槍響，原本歡樂的節慶氣氛瞬間陷入恐慌，場面極度混亂。

一名目擊者驚恐回憶，「槍聲突然傳來，每個人都瘋了似地大喊『全部人趴低！』大家緊貼地面。當我好不容易抬起頭時，竟然看到一把槍被扔在距離我不到約15米的地上！現場真的太混亂了。」

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美國俄亥俄州托萊多市（Toledo）發生大規模槍擊事件（AP） 美國俄亥俄州托萊多市（Toledo）發生大規模槍擊事件（AP） 美國俄亥俄州托萊多市（Toledo）發生大規模槍擊事件（AP） 美國俄亥俄州托萊多市（Toledo）發生大規模槍擊事件（AP）

其中有一名穿白色T恤的男子身體側面中彈，整件衣服已被鮮血染成紅色，神情恍惚，身旁傳來目擊者驚慌大喊，「保持冷靜，快坐下！快叫救護車！」隨後大批急救人員衝進現場，推著一個個躺著傷者的擔架狂奔上救護車。

兇手仍然在逃

警方表示，兇手在犯案後隨即逃離現場，目前依然在逃，尚未遭到逮捕。警方已緊急封鎖周邊道路並擴大搜捕。俄亥俄州州長Mike DeWine也對此發表沉痛聲明，強調夏季慶典本該是家人安心共度時光的安全場所，絕不容許暴力。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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