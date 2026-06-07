俄烏戰爭｜烏無人機襲聖彼得堡 煉油廠及軍事設施起火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏軍無人機飛行約1000公里，命中俄羅斯海軍位於克朗施塔特（Kronstadt）的軍火庫與基地。克朗施塔特是俄羅斯波羅的海艦隊的重要據點，也是海軍維修與補給中心，烏軍日前曾擊中停泊於當地的一艘俄羅斯軍艦。

烏克蘭6月6日凌晨對俄羅斯發動大規模無人機襲擊，攻擊目標包括煉油廠、油庫、軍事設施以及位於聖彼得堡附近的海軍基地，由於當地正值克里姆林宮主辦的聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）最後一天，讓俄羅斯總統普京蒙受壓力。

列寧格勒州州長稱擊落141架無人機

俄羅斯官員證實，聖彼得堡及周邊地區遭遇大規模無人機襲擊。聖彼得堡市長Aleksandr Beglov表示，已有3人受傷，並呼籲市民不要外出。列寧格勒州州長Aleksandr Drozdenko則稱，當地共擊落141架無人機，部分地區仍可見墜落殘骸。他並表示，博爾沙亞伊若拉村（Bolshaya Izhora）附近的火勢尚未完全撲滅，已有超過600人撤離。該地區設有俄羅斯海軍軍火庫。

除海軍設施，烏克蘭還攻擊俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）的油庫與終端設施，澤連斯基在社交平台發布火災影片，稱烏軍的「遠程制裁」已延伸至約500公里外的俄方後勤據點。