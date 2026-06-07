寄賣《星球大戰》LEGO盼支付醫藥費不果　眾籌獲目標金額兩倍以上

近來一宗LEGO買賣糾紛引發美國關注。男子Bryan Mansell指控，他父親一批價值約20萬美元的稀有《星球大戰》LEGO珍藏寄賣於連鎖專賣店「Bricks & Minifigs」期間LEGO離奇失蹤，多年未能取回。而總公司和店面人員則是互相推卻責任，令Bryan求救無門。這批收藏品是為了支付Bryan親的醫藥費才不得已變賣，如今事情峰迴路轉，YouTuber Reckless Ben在GoFundMe平台為Bryan一家籌錢，很快獲得43.4萬美元，遠多於LEGO珍藏。
YouTuber代為追查
美國一名調查系YouTuber「Reckless Ben」在得知《星球大戰》LEGO珍藏失蹤後，出面為Bryan父子追討。他團隊試圖向相關人士送達法律文件、蒐集證據並公開案件細節，吸引大量網友關注。
然而，美國猶他州警方聲稱，Reckless Ben在調查過程中多次前往相關人士住家及工作場所，涉嫌跟蹤、非法入侵、擾亂秩序及針對住宅進行抗議活動。Reckless Ben今年3月將其逮捕。警方隨後對其提出跟蹤騷擾、非法入侵、針對住宅抗議及妨害秩序等罪名。Reckless Ben後來公開多段警方隨身攝影機畫面，聲稱自己是在合法蒐證及協助受害人維權，並指控警方偏袒涉案公司。相關影片累積超過百萬次觀看，引發輿論兩極反應。
另一方面，Bricks & Minifigs公司於5月30日向法院提起民事訴訟，指控Reckless Ben、Bryan及其他人士長期騷擾公司及加盟店店主、抹黑與勒索，並試圖透過網路輿論施壓。公司方面認為，LEGO失蹤的責任可能與早前加盟店經營團隊有關，而非現任店主。
案件在Reddit論壇掀起激烈討論。不少網友質疑警方是否過度執法，認為Reckless Ben是在協助收藏家爭取權益；但也有人認為，即使出於正當目的，持續前往私人住宅或對相關人士施壓，仍可能觸犯法律。
目前刑事案件與民事訴訟仍在審理中。外界關注的焦點除了價值20萬美元的LEGO收藏究竟去向為何，也包括警方執法是否恰當，以及網路創作者在進行公民調查與揭弊行動時應有的法律界線。
隨著LEGO事件曝光，Reckless Ben透過美國著名個人募款平台GoFundMe替Bryan一家募款，網民紛紛捐錢表達支持。最後眾籌金額更達43.4萬美元，遠遠超出原先設定目標。
GoFundMe留言區內，不少捐款人士皆不是LEGO玩家或《星球大戰》愛好者，網民只想幫助病重老人，希望他們一家可以脫離陷入爭議多年的無助處境。
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