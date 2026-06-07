寄賣《星球大戰》LEGO盼支付醫藥費不果　眾籌獲目標金額兩倍以上

近來一宗LEGO買賣糾紛引發美國關注。男子Bryan Mansell指控，他父親一批價值約20萬美元的稀有《星球大戰》LEGO珍藏寄賣於連鎖專賣店「Bricks & Minifigs」期間LEGO離奇失蹤，多年未能取回。而總公司和店面人員則是互相推卻責任，令Bryan求救無門。這批收藏品是為了支付Bryan親的醫藥費才不得已變賣，如今事情峰迴路轉，YouTuber Reckless Ben在GoFundMe平台為Bryan一家籌錢，很快獲得43.4萬美元，遠多於LEGO珍藏。

YouTuber代為追查

美國一名調查系YouTuber「Reckless Ben」在得知《星球大戰》LEGO珍藏失蹤後，出面為Bryan父子追討。他團隊試圖向相關人士送達法律文件、蒐集證據並公開案件細節，吸引大量網友關注。