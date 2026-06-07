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國際
出版：2026-Jun-07 18:02
更新：2026-Jun-07 18:02

泰國白色野菇含劇毒 2男吃後狂嘔肚瀉死亡 衛生官員警告：無藥可解毒

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含劇毒的白毒鵝膏菌

圖為其中一種含劇毒的白毒鵝膏菌。(互聯網)

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泰國西北部湄宏順府(Mae Hong Son)2名男子因誤食從同一處森林採摘的野生毒菇相繼死亡。衛生官員警告，同類野菇毒性劇烈，目前無藥可解毒，呼籲民眾在雨季採集野菇時必須小心謹慎。

泰媒Thaiger報道，事發Mok Cham Pae地區的村長Janeng Wansueng表示，第一宗死亡事件發生於5月27日，一名38歲男子在住所附近的森林採摘野菇，吃後出現劇烈嘔吐及腹瀉症狀，被送往湄宏順西桑萬醫院搶救，後轉送清邁瑪哈拉醫院，最終不治。幾天後，另一名45歲男子於6月2日採食同一處地點的野菇，吃後同樣嘔吐不止，被送到清邁就醫，仍返魂乏術。

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報道指，正值泰國雨季野菇大量生長的時候，初步調查顯示，兩名男子吃下的可能是Ra Ngak或俗稱「白毒鵝膏菌」(white death cap mushroom)的劇毒野菇。其外形與可食用的Hed Khai Han菇類十分相似，估計兩人可能是因認錯菇類品種而誤食。

含劇毒的白毒鵝膏菌 含劇毒的白毒鵝膏菌

事發後，湄宏順府公共衛生局特別警告，雨季期間毒菇和可食用菇類往往混雜生長，民眾採集前必須確認品種，切勿食用或販售來歷不明的野菇。

衛生官員強調，吃野生菇類中毒，目前沒有解毒的特效藥，毒素一旦進入人體，嚴重情況下可能損害器官，甚至危及性命。

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