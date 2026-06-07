南韓選舉風波｜3.3萬人集會 示威者：不是政治問題　民眾被剝奪投票權

南韓地方選舉因選票不足引發民眾不滿，民眾今日(7日)連續第3天於點票中心所在的首爾SK奧運手球體育館示威，要求重新投票。《南韓先驅報》稱，警方估計周六晚(6日)高峰時約3.3萬人參與。今日仍有民眾到體育館外聚集，至中午約有3,000人。25歲男子Baek Seung-tae來自京畿道坡州，其平治房車停泊於體育館外，邀請示威者於車身上寫上支持標語，並說他一向沒有強烈政治傾向，今次事件問題是民眾被剝奪投票權利，這是基本權利；今次選舉由納稅人出錢，那些錢是由他們父母及他們這一代辛苦工作得來。其他示威者也稱，他們的訴求不是針對政黨，而是選舉程序和投票權。

南韓選舉｜主辦者強調示威非針對政黨 示威的主辦者要求參與者和傳媒不要將集會形容為政黨示威，這是市民發起的運動，聚焦在投票權及選票不足問題。在近年，南韓保守派組織常提出選舉舞弊議題，吸引不少年長民眾及年輕保守主義男性參與。但今次集會不少參與者是二十多歲和三十多歲一群，有男有女，即使近年民調顯示南韓的男女於政治上分歧日益嚴重；年輕男性傾向更保守，年輕女性則較為支持自由派政黨。 南韓選舉｜總統李在明終下令徹查

一名二十多歲的女示威者稱，難以否認選舉過程出現嚴重問題，須審視和改革選舉委員會。也有年輕父母推著嬰兒車或攜著年幼子女到場，揮動南韓旗幟及呼喊重新投票口號。有三十歲的父親稱，兒子剛入讀小學，開始了解這個世界如何運作，「我想他知道當民眾認為事件不公平時，可以表達出來」。 事件持續發酵，總統李在明由日前表示遺憾，今日終表示會徹查事件，國會將展開真相調查，警方和檢察當局會參與。他在社交網「X」稱，作為一名市民、總統，對事件深表遺憾。南韓選舉委員會稱，在1.43萬個投票站中有50個出現選票不足，22個票站曾暫停投票。最大在野黨、保守派的國民力量黨黨魁張東赫今日到訪示威會場，倡議與執政共同民主黨聯合審視今次選票不足事件，並指選票不足主要出現在保守派選民的地區，但他未有表示重新投票。

南韓選舉｜選出地方首長和國會議員補選 首爾上周三舉行16個道知事和廣域市市長選舉，包括首爾市長，以及14個國會議員補選。李在明的共同民主黨贏得多個地方首長選舉，國民力量黨則保住了重要的首爾市長一職。選舉結果出爐後，卻爆出設在首爾市區的部分投票站選票不足，包括松坡區蠶室洞12處、江南區1處和廣津區1處，導致選民無法及時參加投票，也有人因未能投票而離開。之後，選舉委員會向投票截止時間前到場的選民「派籌」，讓選民待選票運抵後投票。首爾松坡區部分投票站投票時間延長，截止至晚上10時。由於引起選舉舞弊的猜疑，有票站一度被民眾包圍，阻止投票箱運往點票中心。

為平息事件，選舉委員會主席盧泰嶽周六請辭。他指因選票短缺事件，國民對地方選舉展現的高度關注和積極投票意願受損，國民對選舉管理的信任也遭到損害，進而對選舉過程產生不信任，他須為此承擔責任。