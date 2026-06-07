泰國海灘驚現大群有毒「粉紅香腸」 原來是這種海床生物因暴風雨沖上岸

泰國羅勇府(Rayong)芒縣其中一個旅遊勝地Suan Son海灘，周六(6日)突然被大群神秘海洋生物「佔領」！從照片可見，密密麻麻的海洋生物被沖上岸，延綿數百米，將白沙灘染成一片淺紅色，引來大批遊客觀看。

《曼谷郵報》報道，泰國海洋及海岸資源部高度重視，經專家團隊採樣及比對外觀後，確認是一種罕見的海洋無脊椎動物，名稱為「粉紅海參」，在分類上稱為「粉紅刺海參」(學名：Cercodemas anceps)。

專家表示，粉紅刺海參平常生活在海床，擁有柔軟的圓柱形身體，外形似青瓜或香腸，表面滿布細小的棘刺，顏色會隨著個體差異而呈現粉紅色到紅橙色不等。令專家驚訝的是，這群被海浪沖上沙灘的粉紅刺海參「全都活著」，初步估計，是因為近期該處海域出現暴風雨，海底掀起異常劇烈的狂風巨浪，才強行將這群棲息在深海海床的生物大舉推向岸邊。