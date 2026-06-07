泰國海灘驚現大群有毒「粉紅香腸」 原來是這種海床生物因暴風雨沖上岸

泰國羅勇府(Rayong)芒縣其中一個旅遊勝地Suan Son海灘，周六(6日)突然被大群神秘海洋生物「佔領」！從照片可見，密密麻麻的海洋生物被沖上岸，延綿數百米，將白沙灘染成一片淺紅色，引來大批遊客觀看。
《曼谷郵報》報道，泰國海洋及海岸資源部高度重視，經專家團隊採樣及比對外觀後，確認是一種罕見的海洋無脊椎動物，名稱為「粉紅海參」，在分類上稱為「粉紅刺海參」(學名：Cercodemas anceps)。
專家表示，粉紅刺海參平常生活在海床，擁有柔軟的圓柱形身體，外形似青瓜或香腸，表面滿布細小的棘刺，顏色會隨著個體差異而呈現粉紅色到紅橙色不等。令專家驚訝的是，這群被海浪沖上沙灘的粉紅刺海參「全都活著」，初步估計，是因為近期該處海域出現暴風雨，海底掀起異常劇烈的狂風巨浪，才強行將這群棲息在深海海床的生物大舉推向岸邊。
粉紅刺海參如此密密麻麻鋪在沙灘上，有遊客看後直呼「很可怕」，不知會否破壞環境。海洋及海岸資源部特別發表聲明強調，海參在海洋生態中扮演著至關重要的角色，牠們能有效分解有機物和海底垃圾，是「海洋清潔工」，有助維持海床環境的健康和生態平衡。因此，今次大量粉紅刺海參擱淺，純屬罕見的自然現象，不會對海洋生態構成威脅。隨著潮汐變化，預計在下一次大漲潮時，這群粉紅刺海參便會順著海浪返回深海。
但當局亦對居民及遊客嚴詞警告，呼籲人們在沙灘觀看時必須保持距離，切勿走近或觸摸這些粉紅刺海參。
專家指，某些海參在感受到外界威脅或面臨生存危機時，會釋出特有的防禦性物質和化學毒素，一旦與人體皮膚接觸，極有可能引發嚴重的皮膚過敏及紅腫等，其中皮膚敏感的民眾尤其危險。
當局強調，民眾若在沙灘上遇到類似的集體擱淺動物，應第一時間通知當地政府，切勿私自捕捉、觸摸或協助牠們返回海洋。