挪威儲妃醜聞纏身 又患肺纖維化被列肺部移植輪候名單 恐剩一年壽命

挪威王室本月5日發布聲明表示，罹患肺纖維化的儲妃梅特瑪麗特(Mette-Marit)已被列入肺部移植輪候名單，並暫停所有公務。

美聯社等媒體報道，52歲的梅特瑪麗特在2018年確診患上會逐漸惡化的肺纖維化疾病，可導致嚴重的呼吸問題，且目前無法根治。

根據挪威王室聲明，唯有等到梅特瑪麗特接受完肺部移植手術，才會發布有關她的最新醫療消息。並稱梅特瑪麗特出院後「將有一段較長的復健和訓練期」，這段時期「初期將不會有消息更新」。