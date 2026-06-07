挪威儲妃醜聞纏身 又患肺纖維化被列肺部移植輪候名單 恐剩一年壽命

挪威王室本月5日發布聲明表示，罹患肺纖維化的儲妃梅特瑪麗特(Mette-Marit)已被列入肺部移植輪候名單，並暫停所有公務。
美聯社等媒體報道，52歲的梅特瑪麗特在2018年確診患上會逐漸惡化的肺纖維化疾病，可導致嚴重的呼吸問題，且目前無法根治。
根據挪威王室聲明，唯有等到梅特瑪麗特接受完肺部移植手術，才會發布有關她的最新醫療消息。並稱梅特瑪麗特出院後「將有一段較長的復健和訓練期」，這段時期「初期將不會有消息更新」。
挪威儲妃禍不單行 被爆與愛潑斯坦過從甚密
挪威廣播公司引述奧斯陸大學醫院胸肺科醫生霍姆(Are Holm)報道，過去6個月梅特瑪麗特的肺纖維化明顯惡化，從檢驗影像可見過去1年有更多疤痕組織出現。他指，會被列入肺部移植名單的患者，是醫生有理由認為其壽命僅剩1年。
梅特瑪麗特近期醜聞纏身，不僅被披露與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)曾經關係密切，她與前男友所生的兒子Marius Borg Høiby因涉嫌性侵4名女子、持刀襲擊以及違反毒品限制令等被捕並遭起訴。梅特瑪麗特今年2月為自己與愛潑斯坦的關係令挪威王室陷入困境而公開道歉，同月，兒子Høiby在奧斯陸出庭應訊。美國司法部公布的文件顯示，梅特瑪麗特曾與愛潑斯坦過從甚密，曾在郵件中說愛潑斯坦令她「心動」，又讚他「有吸引力」。