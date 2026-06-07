日本鬧市商店街突衝出黑熊 兩男嚇窒掉頭跑逃生(有片)

夏天到來，日本黑熊再度活躍，並跑進市區，到日本旅遊要注意。栃木縣宇都宮市自上周六(6日)以來多次發現黑熊出沒，其中周日(7日)凌晨2時左右，宇都宮市中心商店街的閉路電視更拍到兩名男子遇到黑熊的驚嚇一幕。黑熊的體積不算小，突然從他們前面跑過，兩人嚇至急停；其中一人立即掉頭跑開，另一人似乎是嚇呆了，過了一陣才跟著同伴跑。
日媒報道，宇都宮獵戶座街商店街振興協會秘書長松田法子在觀看片段後表示，「我們很驚訝，沒有想到熊會出現在宇都宮市中心。幸好無發生意外。」
日本熊害｜目擊者：若早一、兩秒經過或無命
宇都宮最先在上周六早上6時30分左右出現熊蹤，長岡公園附近的樹林中發現一隻長約60厘米的黑熊，之後當局相繼接到約10宗發現黑熊報告。同日下午6時30分，在樹林附近居民區再次發現黑熊，而於周日早上，栃木縣政府大樓和宇都宮市中心的一間中學附近也發現了熊。然後於同日下午4時左右，在西川田町的菅田川中學校園內發現了一隻熊。市政府敦促居民徹底鎖好門窗，防止熊進入，並告誡居民見到熊時不要靠近，應立即躲到附近的建築物內。當局計劃從周一(8日)上午開始恢復搜尋黑熊工作。
有目擊者表示，見到黑熊時正在遛狗，牠直衝過來，翻過圍欄，跑進了一間中學，「如果我早一、兩秒經過，可能就無命了。」