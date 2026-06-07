日本鬧市商店街突衝出黑熊 兩男嚇窒掉頭跑逃生(有片)

夏天到來，日本黑熊再度活躍，並跑進市區，到日本旅遊要注意。栃木縣宇都宮市自上周六(6日)以來多次發現黑熊出沒，其中周日(7日)凌晨2時左右，宇都宮市中心商店街的閉路電視更拍到兩名男子遇到黑熊的驚嚇一幕。黑熊的體積不算小，突然從他們前面跑過，兩人嚇至急停；其中一人立即掉頭跑開，另一人似乎是嚇呆了，過了一陣才跟著同伴跑。

日媒報道，宇都宮獵戶座街商店街振興協會秘書長松田法子在觀看片段後表示，「我們很驚訝，沒有想到熊會出現在宇都宮市中心。幸好無發生意外。」