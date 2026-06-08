國際宇航科學院15年來首次更新準則「不要擅自回覆外星人」。

IAA與搜尋外星組織SETI Institute於2022至2025年期間制定8條準則，並於本月完成更新後公布。新協議規定，研究人員如果探測到疑似外星文明的信號，必須進行嚴格核查。使用不同設備重覆觀測、與其他團隊協作驗證，並與多個獨立機構進行交叉驗證，整個過程必須保持最高標準學術誠信。如果研究團隊最終確認信號來自智慧外星文明，則必須立刻通知全球公眾、國際科學界及聯合國。無論最終結果是否來自外星，對外發布的消息都應做到及時、準確和真實。

IAA認為不應由某個國家、組織或個人決定如何回應外星人

該協議還特別強調，研究團隊在與國際社會達成充分協商之前，不得擅自回覆外星人/ 外星文明。文件中明確註明「在相關磋商完成之前，不應發送任何回覆」。IAA 認為，此類協商應通過聯合國或其他具備廣泛代表性的國際組織進行。具體溝通過程應透過單獨的協議、宣言或安排，並採取負責任的方式處理此類事件。意味不應由某個國家、組織或個人決定如何回應外星人。該協議還要求團隊發現疑似外星文明信號時，應立即保護好原始數據，以免受到篡改或干擾。各國應建立國際合作機制，並將數據副本保存在全球多個安全檔案庫中。相關文件還指出，發現外星人的科學家很可能成為公眾焦點，因此各大機構必須嚴格保護研究人員，確保其免受網絡騷擾、人身威脅和職業報覆。IAA在文件中警告，社交媒體可能是外星人謠言的重要傳播平台，因此各組織必須盡早澄清事實，在謠言擴散前主動發布權威信息。