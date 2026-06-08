菲棉蘭老島7.8級地震至少15死134傷　海嘯波最高約1.4米(更新)

菲律賓南部棉蘭老島附近海域發生7.8級地震，造成至少15人死亡、超過134人受傷，多棟建築物倒塌。海嘯監測站監測到最高約1.4米的海嘯波。地震在當地早上約7時半發生，震源深度約33公里，隨後發生多次餘震。多國一度指地震強度8.2級，後來修訂為7.8級。

棉蘭老島傳出災情，多棟建築物倒塌，電力和電訊中斷。社交平台片段顯示，一間學校的兩層高校舍受損，整個樓層變形塌下，大批師生在空曠地方暫避。另一片段則顯示一間連鎖快餐店的建築倒塌，產生大片灰塵。總統小馬可斯指示官員迅速救災，呼籲災民到高地暫避。菲律賓預計海嘯可能持續數小時，海浪將較正常水位高約1米。

多國海嘯預警

美國海嘯預警中心指，潛在受威脅地區包括台灣、菲律賓和巴布亞新幾內亞等。日本對沖繩至茨城縣太平洋沿岸地區，發布海嘯警報。印尼亦對東北部沿海地區發布海嘯預警。台灣的氣象部門指，地震可能在太平洋地區引發海嘯，當局會嚴密監察海嘯的後續影響。