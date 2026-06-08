5歲女童遭猥瑣男抱走　幸獲男童死撐大門呼救(有片)

俄羅斯發生擄帶兒童事件。俄羅斯秋明市一名男子，竟然在光天化日之下，當著其他孩子面抱走一名5歲女孩，企圖帶進一幢大廈內圖謀不軌，幸獲得一名小男童見義勇為，上前試圖阻攔，同時大聲呼救，終於引來一名女子上前協助，在男子手中救回女孩。

綜合報道，事發於上月28日，在秋明市一個社區，網上影片顯示，44歲男子Aleksei Novak當著其他孩子面抱走一名5歲的女孩，雖然女孩奮力反抗並呼救，惟無法掙脫對方，就在男子將女孩帶入一幢大廈時，一名小男孩衝上前撐開大廈入口的大門，同時大聲呼救，以圖阻攔男子，幸男孩的叫聲引來一名年輕女子，女子衝入進大廈，男子恐節外生枝終放下女孩。