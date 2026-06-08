5歲女童遭猥瑣男抱走　幸獲男童死撐大門呼救(有片)

俄羅斯發生擄帶兒童事件。俄羅斯秋明市一名男子，竟然在光天化日之下，當著其他孩子面抱走一名5歲女孩，企圖帶進一幢大廈內圖謀不軌，幸獲得一名小男童見義勇為，上前試圖阻攔，同時大聲呼救，終於引來一名女子上前協助，在男子手中救回女孩。
綜合報道，事發於上月28日，在秋明市一個社區，網上影片顯示，44歲男子Aleksei Novak當著其他孩子面抱走一名5歲的女孩，雖然女孩奮力反抗並呼救，惟無法掙脫對方，就在男子將女孩帶入一幢大廈時，一名小男孩衝上前撐開大廈入口的大門，同時大聲呼救，以圖阻攔男子，幸男孩的叫聲引來一名年輕女子，女子衝入進大廈，男子恐節外生枝終放下女孩。
據指男子抱走女孩時曾褪下褲子
報道指，男子抱走女孩時曾褪下褲子，目前男子已被捕並被還押候審。男子被補後對犯案直認不諱，他被控涉嫌違反針對未成年人實施性暴力相關法律條款，被法庭直接被送往拘留2個月，至7月28日上庭，並將面臨最高20年監禁。至於一度被擄走的女孩正接受心理輔導。至於那位見義勇為的小男孩，則被民眾公認為救人「英雄」。
‼️Le 28 mai, à Tioumen (Russie), Aleksei Novak (44 ans) a enlevé une fillette de 5 ans dans une cour d'immeuble pour tenter de l'agresser sexuellement dans le hall d'entrée.— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) June 1, 2026
Alertée par les cris d'un groupe d'enfants qui tentait de bloquer la porte du bâtiment, une passante… pic.twitter.com/Qw7n2W0HDK