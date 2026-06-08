LEGO推出聖家堂積木模型　1.2萬塊積木向高第致敬(有片)

丹麥樂高玩具公司發表樂高建築(LEGO Architecture)系列一款的全新的大型模型，以西班牙巴塞隆納曠世建築編號21065的「聖家堂」(Sagrada Família)，以紀念傳奇建築大師安東尼·高第(Antoni Gaudi)逝世一百週年。「聖家堂」總零件數來到驚人的12,060塊，刷新樂高史上最多零件數量的紀錄，完美地與至今尚未完工的偉大建築致敬。

綜合報道，逝世 100 週年的西班牙建築大師高第曾以「我的客戶(上帝)並不趕時間」一語形容這座144年來始終沒有真正完工的世界名建築聖家堂(La Sagrada Familia Basilica)，它的主體塔樓於今年初才正式封頂，但立面細節與周邊裝飾全面竣工預計還需約10年。這次樂高以史上最大規模的12,060片零件堆砌這座高聳入雲的聖堂之殿，高度達62厘米、寬也有47厘米，從後殿和地下室、誕生立面，即高第去世前唯一完成的部分，以及受難立面開始，到中殿和西側聖器室、六座中央塔樓，接著最後以東側聖器室和榮耀立面完成整個聖家堂的建造，將雄偉的外觀呈現。