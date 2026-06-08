60年前時空膠囊藏賽馬貼士　跟買竟中冠軍馬(有片)

英國倫敦一個公園進行翻修工程時，意外發現封存於1964年的時空膠囊，裡面放置了4枚古硬幣，還有1封信，指示看到信的人拿硬幣下注特定賽馬。原本半信半疑的工地主任跟著「貼士」下注，竟然買中冠軍頭馬！
綜合報道，工地主任Josh Smalls負責翻修水晶宮公園(Crystal Palace Park)期間，在一座雕像下方發現時空膠囊，裡面的信提到，是從一匹名叫「聖誕老人」(Santa Claus)的賽馬身上贏來的彩金。信裡並建議發現膠囊的人，押注名字與「聖誕老人」相關的賽馬。膠囊並附有硬幣，換算現在幣值相當於10英鎊。 Josh從小就接觸賽馬運動，因此立刻引起了他的注意，雖然半信半疑，仍決定姑且一試，拿出20英鎊投注名為「聖誕節」(Christmas Day)的賽馬，巿長 Christine Harris 亦下注15英鎊，結果這匹馬真的在6日的賽事中勝出， Christine亦將所得彩金全數捐出。
過去幾年的馬匹名冊都沒有帶有聖誕節含義的馬匹
Josh出於好奇，翻查過去幾年的馬匹名冊，都找不到名字帶有聖誕節含義的馬匹，但「難以置信」，今年卻剛好有1匹馬名叫「聖誕節」。他說：「經過一番深入研究，我發現『聖誕老人』的訓練師名叫文森特·奧布萊恩，而『聖誕節』的訓練師名叫艾丹·奧布萊恩。我不太確定兩者是否有直接關聯，但我覺得這很酷。」更巧合地，發現時空膠囊的承包商Craciun Marius Dorin本身就與「聖誕節」有特殊連結。他表示，他是羅馬尼亞人，而Craciun在羅馬尼亞語中正是「聖誕節」之意，「是否很不可思議？」
𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐃𝐀𝐘 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘! ⭐️ pic.twitter.com/aksUSYD7eC— Racing TV (@RacingTV) June 6, 2026