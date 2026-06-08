60年前時空膠囊藏賽馬貼士　跟買竟中冠軍馬(有片)

英國倫敦一個公園進行翻修工程時，意外發現封存於1964年的時空膠囊，裡面放置了4枚古硬幣，還有1封信，指示看到信的人拿硬幣下注特定賽馬。原本半信半疑的工地主任跟著「貼士」下注，竟然買中冠軍頭馬！

綜合報道，工地主任Josh Smalls負責翻修水晶宮公園(Crystal Palace Park)期間，在一座雕像下方發現時空膠囊，裡面的信提到，是從一匹名叫「聖誕老人」(Santa Claus)的賽馬身上贏來的彩金。信裡並建議發現膠囊的人，押注名字與「聖誕老人」相關的賽馬。膠囊並附有硬幣，換算現在幣值相當於10英鎊。 Josh從小就接觸賽馬運動，因此立刻引起了他的注意，雖然半信半疑，仍決定姑且一試，拿出20英鎊投注名為「聖誕節」(Christmas Day)的賽馬，巿長 Christine Harris 亦下注15英鎊，結果這匹馬真的在6日的賽事中勝出， Christine亦將所得彩金全數捐出。