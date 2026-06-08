熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-08 13:36
更新：2026-Jun-08 13:36

紐約車站男子持刀斬人致5傷　案發地點接近紐約人主場

分享：
事發後地面上血跡斑斑，觸目驚心。（圖／美聯社）

事發後地面上血跡斑斑，觸目驚心。（圖／美聯社）

adblk4

美國紐約最繁忙交通樞紐之一「賓夕凡尼亞車站」6月7日發生隨機斬人事件，一名疑似精神狀況異常的男子持刀在車站內瘋狂攻擊，造成至少5人受傷，其中1人傷勢嚴重。大批警力獲報後趕抵現場，迅速將疑犯制伏，血腥場面嚇壞大量上班或下班旅客。

事件發生於晚間7時左右，由於正值人潮眾多的時段，突如其來的攻擊造成現場一片混亂，許多戈爭相逃離車站。消防部門表示，5名傷者已被送往醫院接受治療，其中1人傷勢嚴重、2人中度受傷，另外2人則為輕傷。

adblk5
全球最安全地方2026｜（am730製圖） 全球最安全地方2026｜葡萄牙、斯洛文尼亞、捷克（am730製圖） 全球最安全地方2026｜愛沙尼亞、愛爾蘭、澳洲（am730製圖） 全球最安全地方2026｜荷蘭、德國、奧地利（am730製圖） 全球最安全地方2026｜瑞典、加拿大、盧森堡（am730製圖） 全球最安全地方2026｜日本、新西蘭、新加坡（am730製圖） 全球最安全地方2026｜丹麥、芬蘭、挪威（am730製圖）

警方指出，涉案疑犯已遭警方拘留，消息人士透露，疑犯疑似有精神健康問題，目前犯案動機仍待進一步調查，不排除屬於無差別攻擊事件。一名目擊者驚恐回憶，「有人在車站刺傷了乘客，大家都在往外逃。」另有車站工作人員表示，「現場真的到處都是血，地板上滿是血跡。」

特朗普隔天赴紐約人主場欣賞NBA總決賽

值得注意的是，案發地點上方正是著名的麥迪遜花園（Madison Square Garden），美國總統特朗普（Donald Trump）預計在事發約24小時後，前往該場館觀看NBA總決賽第三戰，使隨機斬人事件格外引發關注。

adblk6

目前警方已封鎖部分區域進行蒐證，調查人員正釐清疑犯背景、精神狀況以及是否存在其他潛在威脅。由於該車站每日人流高達數十萬人次，此次隨機攻擊事件引發外界對紐約公共場所安全關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務