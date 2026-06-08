紐約車站男子持刀斬人致5傷　案發地點接近紐約人主場

美國紐約最繁忙交通樞紐之一「賓夕凡尼亞車站」6月7日發生隨機斬人事件，一名疑似精神狀況異常的男子持刀在車站內瘋狂攻擊，造成至少5人受傷，其中1人傷勢嚴重。大批警力獲報後趕抵現場，迅速將疑犯制伏，血腥場面嚇壞大量上班或下班旅客。
事件發生於晚間7時左右，由於正值人潮眾多的時段，突如其來的攻擊造成現場一片混亂，許多戈爭相逃離車站。消防部門表示，5名傷者已被送往醫院接受治療，其中1人傷勢嚴重、2人中度受傷，另外2人則為輕傷。
警方指出，涉案疑犯已遭警方拘留，消息人士透露，疑犯疑似有精神健康問題，目前犯案動機仍待進一步調查，不排除屬於無差別攻擊事件。一名目擊者驚恐回憶，「有人在車站刺傷了乘客，大家都在往外逃。」另有車站工作人員表示，「現場真的到處都是血，地板上滿是血跡。」
特朗普隔天赴紐約人主場欣賞NBA總決賽
值得注意的是，案發地點上方正是著名的麥迪遜花園（Madison Square Garden），美國總統特朗普（Donald Trump）預計在事發約24小時後，前往該場館觀看NBA總決賽第三戰，使隨機斬人事件格外引發關注。
目前警方已封鎖部分區域進行蒐證，調查人員正釐清疑犯背景、精神狀況以及是否存在其他潛在威脅。由於該車站每日人流高達數十萬人次，此次隨機攻擊事件引發外界對紐約公共場所安全關注。
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