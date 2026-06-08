紐約車站男子持刀斬人致5傷　案發地點接近紐約人主場

美國紐約最繁忙交通樞紐之一「賓夕凡尼亞車站」6月7日發生隨機斬人事件，一名疑似精神狀況異常的男子持刀在車站內瘋狂攻擊，造成至少5人受傷，其中1人傷勢嚴重。大批警力獲報後趕抵現場，迅速將疑犯制伏，血腥場面嚇壞大量上班或下班旅客。

事件發生於晚間7時左右，由於正值人潮眾多的時段，突如其來的攻擊造成現場一片混亂，許多戈爭相逃離車站。消防部門表示，5名傷者已被送往醫院接受治療，其中1人傷勢嚴重、2人中度受傷，另外2人則為輕傷。