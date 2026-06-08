警車誤撞少女愛犬　竟即場掏槍安樂死惹爭議(有片)

澳洲昆士蘭警察駕車時不慎撞倒一名15歲少女的寵物犬，更在群眾面前直接開槍將該受傷的寵物犬「安樂死」，震驚在場民眾，有人憤怒大喊：「那是一隻寵物」，事件引發爭議。

綜合報道，事發於5月31日下午約3時40分，伊薩山(Mount Isa)警方接報，前往一處民宅處理案件，然而其中一輛警車卻誤撞一隻突然竄出的小狗「Smokey」。網上影片顯示，Smokey被撞後倒地不起，警方隨即開槍將牠射殺，在場民眾立即向警員喝罵：「那是一隻寵物」、「他們竟然槍殺了狗」、「那是一名小女孩的狗，她很喜歡那隻狗」。影片引起網民關注，普遍對警方處理方法感到不滿。