警車誤撞少女愛犬　竟即場掏槍安樂死惹爭議(有片)

澳洲昆士蘭警察駕車時不慎撞倒一名15歲少女的寵物犬，更在群眾面前直接開槍將該受傷的寵物犬「安樂死」，震驚在場民眾，有人憤怒大喊：「那是一隻寵物」，事件引發爭議。
綜合報道，事發於5月31日下午約3時40分，伊薩山(Mount Isa)警方接報，前往一處民宅處理案件，然而其中一輛警車卻誤撞一隻突然竄出的小狗「Smokey」。網上影片顯示，Smokey被撞後倒地不起，警方隨即開槍將牠射殺，在場民眾立即向警員喝罵：「那是一隻寵物」、「他們竟然槍殺了狗」、「那是一名小女孩的狗，她很喜歡那隻狗」。影片引起網民關注，普遍對警方處理方法感到不滿。
狗狗飼主：警方應該採取不同的處理方法
昆士蘭警方聲明表示，事發時駕駛和乘客在撞擊發生前都沒有看到小狗，一名高階警官事發3分鐘後立即趕到現場，考量到小狗的嚴重傷勢，為了避免牠繼續承受更多痛苦，才決定立即執行安樂死，事件對涉事警察、社區和狗狗的家人都留下創傷，不得已才採取了當時認為是最人道、最適合的辦法。
報道指，Smokey的主人是當地15歲少女Kulaia-Gene Surha，少女的祖母Sharlene Boddy表示，事件對全家人都造成傷痛：「對我孫女來說，Smokey不只是一隻狗，每當她需要安慰就會找牠」，雖然理解重傷的Smokey就醫後恐怕也很難存活，還是認為警方應該採取不同的處理方法。