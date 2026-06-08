Prada為NASA太空人設計內層通風衣 進軍太空產業

Prada周日發布一款供美國太空總署(NASA)太空人穿著的內層通風衣，反映其正積極進軍太空產業，試圖成為首個涉足這領域的國際知名高級時尚品牌。(路透社)

Prada行銷總監貝爾泰利(Lorenzo Bertelli)在曼克頓旗艦店舉行的活動上表示：「我們擁有非常廣泛的能力與專業知識。」他身旁的人體模型正展示這款新的「液態冷卻及通風衣」。

路透社報道，這款貼身內層衣物由Prada與總部設於美國侯斯頓的私人太空基礎設施開發商Axiom Space共同研發，特色在於布料中織有通風管線。

意大利高級時裝品牌Prada周日(7日)發布一款供美國太空總署(NASA)太空人穿著的內層通風衣，反映其正積極進軍太空產業，試圖成為首個涉足這領域的國際知名高級時尚品牌。

Axiom Space行政總裁西爾坦(Jonathan Cirtain)指出，開發太空探索產品所需的專業能力，「往往能從許多看似毫不相關的產業獲得靈感」。

Prada 2024年大張旗鼓地進軍太空服裝領域，當時推出的一款太空衣預計將用於2027年的「阿提密斯3號」(Artemis 3)近地軌道測試載人著陸系統登月能力的任務，以及2028年的「阿提密斯4號」(Artemis 4)登月計劃。

多年來，高級時尚品牌經常從太空旅行吸取設計靈感。紐約大學史登商學院行銷學教授兼精品品牌策略師塞爾達里(Thomai Serdari)表示，在太空探索與太空旅遊產業蓬勃發展之際，Prada已「從靈感層面跨越到真正的合作夥伴關係」。