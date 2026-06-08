Prada為NASA太空人設計內層通風衣 進軍太空產業

意大利高級時裝品牌Prada周日(7日)發布一款供美國太空總署(NASA)太空人穿著的內層通風衣，反映其正積極進軍太空產業，試圖成為首個涉足這領域的國際知名高級時尚品牌。
路透社報道，這款貼身內層衣物由Prada與總部設於美國侯斯頓的私人太空基礎設施開發商Axiom Space共同研發，特色在於布料中織有通風管線。
Prada行銷總監貝爾泰利(Lorenzo Bertelli)在曼克頓旗艦店舉行的活動上表示：「我們擁有非常廣泛的能力與專業知識。」他身旁的人體模型正展示這款新的「液態冷卻及通風衣」。
Axiom Space行政總裁西爾坦(Jonathan Cirtain)指出，開發太空探索產品所需的專業能力，「往往能從許多看似毫不相關的產業獲得靈感」。
Prada 2024年大張旗鼓地進軍太空服裝領域，當時推出的一款太空衣預計將用於2027年的「阿提密斯3號」(Artemis 3)近地軌道測試載人著陸系統登月能力的任務，以及2028年的「阿提密斯4號」(Artemis 4)登月計劃。
多年來，高級時尚品牌經常從太空旅行吸取設計靈感。紐約大學史登商學院行銷學教授兼精品品牌策略師塞爾達里(Thomai Serdari)表示，在太空探索與太空旅遊產業蓬勃發展之際，Prada已「從靈感層面跨越到真正的合作夥伴關係」。
從亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)旗下太空公司藍源(Blue Origin)到Tesla行政總裁馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)等，都積極發展鎖定富有階層的太空旅遊市場。
研究機構伯恩斯坦(Bernstein)全球奢侈品主管索爾卡(Luca Solca)指出，重啟太空探索以及人類重返月球「勢必吸引各界關注」，高級時尚品牌必須維持話題性及市場能見度。除了Prada，其他時尚服飾公司也紛紛趕上太空熱潮。美國運動品牌Under Armour曾與太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)合作開發太空裝，Columbia Sportswear則與初創公司Intuitive Machines共同研究太空織物技術。
目前並不清楚其他精品巨頭會否跟隨Prada腳步。塞爾達里說，路易威登(Louis Vuitton)、愛馬仕(Hermes)和Chanel都對太空旅行領域感興趣，但可能尋求以不同方式進入市場。她說：「你永遠不會看到奢侈品產業最頂尖的品牌會互相模仿。」