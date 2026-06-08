研究：擁核國增加部署核武至發射系統 全球核戰風險有增無減

研究員周日(7日)警告，擁核國家正把核武從儲存庫取出，並部署到運送及發射系統。隨著大規模毀滅性武器在國際政治舞台的角色日益重要，世界面臨的核風險有增無減。
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)表示，目前估計核武國家擁有1萬2,187枚核彈頭，其中約9,745枚處於可用庫存狀態。這數字與前一年度略有下降，因為自冷戰結束以來，舊有核彈頭的拆除速度普遍快於新武器部署速度，導致核彈總數持續減少。
儘管如此，SIPRI所長Karim Haggag表示：「更令人擔憂的是，儘管核武數量減少，但核威脅以及核風險正在增加。」SIPRI預測，全球核武庫存縮減趨勢未來幾年可能逆轉，並指出這是因為「核武拆除速度放緩，而新核武部署則持續加快」。
Haggag列舉多項令人擔憂的徵兆，包括國際戰略軍備控制機制瓦解，以及擁核大國競爭加劇。他表示，另一項令人擔心的趨勢是，「擁核國家將核武從庫存中取出，部署到具備核載具能力的發射系統。因此我們看到更多已部署的核武。」
美國與俄羅斯合計擁有全球約83%核武庫存，兩國各自擁有超過5,000枚核彈頭。中國擴張核武庫的速度超越其他國家。Haggag分析：「地緣政治競爭升溫，導致中國更強烈傾向依賴核武。」
SIPRI估計，中國目前擁有620枚核彈頭。按其軍力部署方式估計，至2030年可能擁有與美俄相當數量的洲際彈道導彈。但SIPRI亦指出，即使屆時中國核彈頭數量增至1,000枚，仍僅為美俄核武庫存的大約四分一。