研究：擁核國增加部署核武至發射系統 全球核戰風險有增無減

研究員周日(7日)警告，擁核國家正把核武從儲存庫取出，並部署到運送及發射系統。隨著大規模毀滅性武器在國際政治舞台的角色日益重要，世界面臨的核風險有增無減。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)表示，目前估計核武國家擁有1萬2,187枚核彈頭，其中約9,745枚處於可用庫存狀態。這數字與前一年度略有下降，因為自冷戰結束以來，舊有核彈頭的拆除速度普遍快於新武器部署速度，導致核彈總數持續減少。

儘管如此，SIPRI所長Karim Haggag表示：「更令人擔憂的是，儘管核武數量減少，但核威脅以及核風險正在增加。」SIPRI預測，全球核武庫存縮減趨勢未來幾年可能逆轉，並指出這是因為「核武拆除速度放緩，而新核武部署則持續加快」。