被指聘IT公司用AI抹黑選戰對手　日相高市早苗否認

日媒驚爆，日本首相高市早苗在去年自民黨總裁選舉時，用「生成式AI」瘋狂抹黑當時競爭對手、現任防衛大臣小泉進次郎，這名33歲IT公司負責人出面證實，他製作並散布高達1,000至1,500條短影片，譏諷小泉是「扯線木偶」。
抹黑對象包括林芳正
日媒《共同社》8日報道，這名IT公司社長松井健，提供當時手機簡訊與通訊紀錄，與其對話的正是高市早苗的親信秘書。松井透露，在選戰陷入膠着的關鍵時刻，雙方直接召開線上戰略會議：「高市的秘書當時急切地問我：『究竟如何才能反超小泉？』我當時給他們的建議，就是立刻全面開展『負面宣傳』。」
在獲得默許後，松井一口氣在X等各大社交平台，開了300個虛假人頭帳號，用AI大量複製、擴散抹黑小泉，與另一名競爭對手、現任總務大臣林芳正的影片，成功扭轉輿論風向。而在大選一結束，這300個帳號隨即全數登出消滅。
「從未委託過第三方」
報道指出，事實上，醜聞曾於4月被日媒《週刊文春》踢爆，當時高市早苗否認。如今內幕再度被挖出，高市早苗方面透過書面回覆，再次嚴正駁斥：「我們從未製作或發布針對其他候選人的負面影片，也從未委託過第三方。」
松井健進一步爆料，在眾議院選舉，朝野各黨至少有50名候選人都曾找上他，希望用「AI暗黑戰法」除掉政敵，他最終協助其中20人。
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