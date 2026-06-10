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國際
出版：2026-Jun-10 10:15
更新：2026-Jun-10 10:15

被指聘IT公司用AI抹黑選戰對手　日相高市早苗否認

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日本首相高市早苗。（圖／路透社）

日本首相高市早苗。（圖／路透社）

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日媒驚爆，日本首相高市早苗在去年自民黨總裁選舉時，用「生成式AI」瘋狂抹黑當時競爭對手、現任防衛大臣小泉進次郎，這名33歲IT公司負責人出面證實，他製作並散布高達1,000至1,500條短影片，譏諷小泉是「扯線木偶」。

抹黑對象包括林芳正

日媒《共同社》8日報道，這名IT公司社長松井健，提供當時手機簡訊與通訊紀錄，與其對話的正是高市早苗的親信秘書。松井透露，在選戰陷入膠着的關鍵時刻，雙方直接召開線上戰略會議：「高市的秘書當時急切地問我：『究竟如何才能反超小泉？』我當時給他們的建議，就是立刻全面開展『負面宣傳』。」

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在獲得默許後，松井一口氣在X等各大社交平台，開了300個虛假人頭帳號，用AI大量複製、擴散抹黑小泉，與另一名競爭對手、現任總務大臣林芳正的影片，成功扭轉輿論風向。而在大選一結束，這300個帳號隨即全數登出消滅。

日本首相高市早苗。（圖／《路透社》） 高市早苗 2026 05 25T195858Z 286875878 RC2CGLANH406 RTRMADP 3 JAPAN ECONOMY BUDGET 日本首相高市早苗１日與伊朗總統裴澤斯基安熱線。（圖／路透） 菲總統小馬可仕日前訪日，與日相高市早苗會晤。（資料照／美聯社）

「從未委託過第三方」

報道指出，事實上，醜聞曾於4月被日媒《週刊文春》踢爆，當時高市早苗否認。如今內幕再度被挖出，高市早苗方面透過書面回覆，再次嚴正駁斥：「我們從未製作或發布針對其他候選人的負面影片，也從未委託過第三方。」

松井健進一步爆料，在眾議院選舉，朝野各黨至少有50名候選人都曾找上他，希望用「AI暗黑戰法」除掉政敵，他最終協助其中20人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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