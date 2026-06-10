被指聘IT公司用AI抹黑選戰對手　日相高市早苗否認

日媒驚爆，日本首相高市早苗在去年自民黨總裁選舉時，用「生成式AI」瘋狂抹黑當時競爭對手、現任防衛大臣小泉進次郎，這名33歲IT公司負責人出面證實，他製作並散布高達1,000至1,500條短影片，譏諷小泉是「扯線木偶」。

抹黑對象包括林芳正

日媒《共同社》8日報道，這名IT公司社長松井健，提供當時手機簡訊與通訊紀錄，與其對話的正是高市早苗的親信秘書。松井透露，在選戰陷入膠着的關鍵時刻，雙方直接召開線上戰略會議：「高市的秘書當時急切地問我：『究竟如何才能反超小泉？』我當時給他們的建議，就是立刻全面開展『負面宣傳』。」