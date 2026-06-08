安華：許多中國人濫用免簽赴大馬經商 影響本地人利益 已指示部門加強打擊

馬來西亞總理安華周一(8日)表示，許多人從中國以旅遊名義入境大馬後經營小型生意，引發當局關注。政府指示部門聯手打擊外籍人士濫用旅遊或學生簽證從事商業活動的不法行為。 官媒馬新社、中國報等報道，安華在通訊部每月例行會議上表示，部分外籍人士以旅遊或學生簽證入境後經營生意，可能對馬來西亞人的就業機會造成不利影響。他指出，許多人從中國以旅遊等名義入境，卻經營汽車維修廠、冷氣維修服務、小型公司及咖啡店等小型生意。

報道指，部分外國人利用登記在馬來西亞本地人名下的執照經營生意，也有人合法註冊公司，但貨源及勞工均來自原籍國家，影響馬來西亞人利益。 安華指示相關部門及執法機構，對涉及外籍人士的非法商業活動採取行動，並檢視電子商務平台及金融交易是否涉及洗錢活動。 此外，安華也呼籲政府加強與商會及零售業團體合作，共同應對外籍人士非法經商日益嚴重的問題，保障本地中小企業的生存空間。

馬來西亞自2023年12月起對中國公民實施免簽證措施，中國旅客及商務人士赴大馬人數明顯增加。但部分中國公民涉及網絡詐騙、非法工作及違反簽證規定等，引發馬國社會關注。 馬來西亞警方近期多次破獲以中國公民為主的詐騙集團，疑犯在馬來西亞租用高級住宅，運作電騙及投資詐騙中心。有地產界人士指，部分中國租客利用免簽證待遇來短期租屋經商，業界因而加強對租客的背景審查。