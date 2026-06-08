南韓釜山酒店疑為BTS演唱會抬高價格　取消舊預訂日本歌迷捱罵

南韓人氣組合防彈少年團（BTS），將在本周末在釜山舉行演唱會。不過近日有不少的歌迷投訴，預訂的釜山酒店被突然取消預約，懷疑酒店是為了哄抬價格而取消既有訂房。有日本歌迷表示，在與南韓酒店溝通期間，遭到辱罵。
南韓媒體報道，一名日本的BTS歌迷在上星期六（6日）在社交平台表示：「釜山的一間酒店發生了難以置信的事件。」歌迷表示，他透過酒店預約平台預訂了釜山的酒店，然而他的預約會否被取消。原因是近期有不少的歌迷，都遇到酒店單方面取消預約的事件。然而他得到的回應「有各種各樣的垃圾XXX」，酒店之後就取消了他的預約並指「感謝你取消預約」。
歌迷投訴酒店預訂被取消後握高價格
有關歌迷表示，他透過翻譯軟件都看不懂內容，但表示「慶幸不用待在那種地方」以及自己找到其他更好的住宿。歌迷又表示，自己希望得到預訂網站的回應，並稱不會把酒店的名字公司，避免被指責影響他們的經營。根據報道，在社交平台有不少的歌迷投訴酒店預約被取消，有人說：「在幾個月前以10萬韓圜預約了房間，被說『有重複預約』就被取消，然後以150萬韓圜再銷售。」而釜山的問題也成為BTS成員關注，並呼籲要合理，希望讓歌迷對釜山留下美好回憶。
據南韓的旅遊部門表示，今年1至5月向當局投訴酒店收費不當，有80%來自外國人，而南韓警察相信，礙於語言不通，實際上受影響的人數可能更多。釜山地方警察的打擊經濟犯罪小組，也在調查當地一家住宿場所，指控其涉嫌詐欺。報道指此前有大量指控，在BTS於12日和13日釜山舉行演唱會前，一些住宿場所取消現有預訂，並推高價格重新出售。