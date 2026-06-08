南韓釜山酒店疑為BTS演唱會抬高價格　取消舊預訂日本歌迷捱罵

南韓人氣組合防彈少年團（BTS），將在本周末在釜山舉行演唱會。不過近日有不少的歌迷投訴，預訂的釜山酒店被突然取消預約，懷疑酒店是為了哄抬價格而取消既有訂房。有日本歌迷表示，在與南韓酒店溝通期間，遭到辱罵。

南韓媒體報道，一名日本的BTS歌迷在上星期六（6日）在社交平台表示：「釜山的一間酒店發生了難以置信的事件。」歌迷表示，他透過酒店預約平台預訂了釜山的酒店，然而他的預約會否被取消。原因是近期有不少的歌迷，都遇到酒店單方面取消預約的事件。然而他得到的回應「有各種各樣的垃圾XXX」，酒店之後就取消了他的預約並指「感謝你取消預約」。