伊朗局勢｜以色列轟炸伊朗首都等城市報復 伊襲以石化廠還擊

美伊結束戰爭談判陷膠著之際，以色列與伊朗互相大舉轟炸，令局勢急遽升溫。以色列最近持續攻擊黎巴嫩打擊伊朗「代理人」真主黨，並於周日(7日)稍早空襲首都貝魯特南部市郊。以方稱是回應真主黨向以色列發射火箭炮。伊朗其後向以色列發射多枚導彈報復，以色列駐美國大使指伊朗發射了11枚彈道導彈。之後雙方徹夜互轟，包括互炸對方石油化工設施，至周一(8日)伊朗首都德黑蘭再傳爆炸聲。以伊互攻後，油價持續攀升，布蘭特原油價格上漲4.5%，至每桶97.30美元，美國原油價格則上漲4.3%，至每桶約94.50美元。

伊朗局勢｜以色列空襲伊朗石化工業基地 伊朗向以色列發射導彈後，以色列稱攻擊了伊朗西部和中部的軍事目標，伊朗革命衛隊指以軍使用了空射彈道導彈。伊朗國營電視台稱，德黑蘭、大不里士、伊斯法罕和卡拉季附近傳出爆炸聲。德里蘭消防部門指，該市西部傳出最少兩次爆炸聲。以色列稱，空襲了伊朗石化工業基地馬赫沙赫爾數個目標。伊朗證實該石化廠園區部分設施損毀。伊朗於周一反炸以色列石化廠報復，又轟炸以色列空軍基地，以回應以色列炸伊朗三處地方的雷達設施。另方面，獲伊朗支持的也門胡塞武裝稱，將禁止以色列船隻在紅海航行。該組織承認向以色列發射了導彈。伊朗指以色列展開了一場「危險遊戲」，進一步攻擊區內非軍事設施和能源目標，將對全球經濟帶來後果。

伊朗局勢｜特朗普：有勸以總理內塔尼亞胡勿報復 美國總統特朗普周日稱，曾與以色列總理內塔尼亞胡通電話，規勸對方克制，不要進一步報復。他又認為，以伊新一輪互轟不會影響美伊談判。有分析認為，以色列攻擊黎巴嫩成為停戰談判障礙之一。