英國副首相稱已致電萬斯　指有關青年被刺死指控屬「錯誤」

英國副首相林德偉（David Lammy）表示，他已經致電美國副總統萬斯（JD Vance），就有關他對英國青年諾瓦克（Henry Nowak）遇刺案，指責事件是移民問題引法，林德偉表示他向萬斯說明該說法是「錯誤」，並指雙方的對話良好。

英國18歲青年諾瓦克，去年被錫克教男子迪格瓦刺死，並謊報諾瓦克涉種族歧視襲擊，英國警察到場未有接受諾瓦克的呼喊把他鎖起後，才發現青年真的被刺傷，最後諾瓦克傷重身亡，案件在早前裁定迪格瓦終身監禁。不過因為美國富商馬斯克（Elon Musk）的關注，引發了英美政府高層在社交平台的「罵戰」，英國首相施紀賢（Keir Starmer）及副首相林德偉先後批評馬斯克干預英國政治，不過美國國務院及萬斯之後分別發言，指控英國的警務政策存有雙重標準。英國其後再否認。