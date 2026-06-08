英國副首相稱已致電萬斯　指有關青年被刺死指控屬「錯誤」

英國副首相林德偉（David Lammy）表示，他已經致電美國副總統萬斯（JD Vance），就有關他對英國青年諾瓦克（Henry Nowak）遇刺案，指責事件是移民問題引法，林德偉表示他向萬斯說明該說法是「錯誤」，並指雙方的對話良好。
英國18歲青年諾瓦克，去年被錫克教男子迪格瓦刺死，並謊報諾瓦克涉種族歧視襲擊，英國警察到場未有接受諾瓦克的呼喊把他鎖起後，才發現青年真的被刺傷，最後諾瓦克傷重身亡，案件在早前裁定迪格瓦終身監禁。不過因為美國富商馬斯克（Elon Musk）的關注，引發了英美政府高層在社交平台的「罵戰」，英國首相施紀賢（Keir Starmer）及副首相林德偉先後批評馬斯克干預英國政治，不過美國國務院及萬斯之後分別發言，指控英國的警務政策存有雙重標準。英國其後再否認。
林德偉稱與萬斯「愉快」對話
林德偉在星期日（7日）接受英國廣播公司的訪問，表示已經與萬斯通過電話：「我告訴了他，他錯了。」林德偉指與萬斯有「愉快」的對話，並指自己不同意萬斯「諷刺」西方文明沒落的說法。林又表示，他向萬斯提及諾瓦克家人要求冷靜的說法，他表示：「我們仍是同行以及朋友，我們能夠做到這點。而他自己有強烈的觀點。」
另外，就諾瓦克事件，英國的獨立警察行為辦公室表示在調查案件，並為漢普郡警察對諾瓦克鎖上手扣及拘捕致歉。同時因應案件，英國一份由英國國家警察總長委員會（NPCC）有關反種族歧見的指引，被委員會重新審視。NPCC指種族平等「不代表所有人一樣的對待或忽視。」委員會將審視文件的用字。