日本打擊違規民宿　中國經營者：守規則就破產

日本警察聯同國土交通省，今日（8日）在東京的住宅「晴海Flag」採取行動，打擊「白牌車」及違規民宿行為。而日本媒體亦就有關於違規的民宿進行調查，有新宿的中國人民宿經營者向媒體坦言：「守規則就破產了」。 因應居民持續投訴晴海Flag的白牌車及民宿問題。日本警視廳與囸土交通省在當地採取行動，當中警察截查住宅周圍汽車，並檢查司機的駕駛執照和行李等，並向他們派發「非法載客取酬會被處分」的傳單，當中以日語及中文書寫。在當中的10名司機中，未發現有違規。

不過在當地的居民就透露，他們深受中國遊客乘坐的白牌車及違法民宿的滋擾。有居民指責，這些遊客不會進行垃圾分類，更甚是最近會有人在民宿烤魚，令醬汁漏出，還有把啤酒樽隨處亂放，以及他們會邊行邊吸煙。另一位居民表示，他們深夜會按門鈴，滋擾到附近的居民。 新宿巡查違規民宿 日本富士新聞網就新宿的民宿違規問題進行採訪，因為根據新宿的地區規例，民宿不能在星期一中午至星期五中午時間讓住客留宿，意味民宿只可以在周末招待客人，因此新宿區開始進行巡迴，搜查違規的民宿。該區在去年就有約1,300宗針對民宿的投訴，比之前一年增加超過500宗。

訪問中一位違規經營的民宿中國負責人表示：「只能在星期五、六、日經營的規定不能接受，如果遵守規定，我們就沒飯吃，公司會破產了。」他表示，他的民宿位於古舊的建築內，是為有困難的旅行者提供協助。他表示在考慮放棄民宿，去找新工作。而新宿的地區負責人批評，有關破產的就法並不合理，因為民宿的原意只是為有效利用空置單位，應該遵守相當的法規。