菲律賓7.8級強震 35死逾200傷 日本印尼大馬發海嘯警報

菲律賓南部棉蘭老島附近海域昨發生7.8級強烈地震，不少建築物震毀，造成最少35人死亡，逾200人受傷。菲律賓、鄰近的印尼和馬來西亞沙巴均發出海嘯警報，呼籲受影響沿岸居民疏散到高地，逾6小時後才解除警報。日本亦一度對本州、四國、九州及沖繩列島沿岸發布海嘯預警。菲律賓監測到最高約1.4米(約4.6呎)的海嘯波。位於棉蘭老島舊區的桑托斯將軍市(General Santos)災情嚴重，有建築物幾乎夷為平地、外牆大幅剝落；位於一座老舊建築物的連鎖快餐店Jollibee店舖被拍到塌下一刻，周圍民眾在煙塵中逃命。

地震於早上7時37分發生，震央位於棉蘭老島薩蘭加尼省以西約20公里，震源深度33公里。整個棉蘭老島均有強烈震感。印尼蘇拉威西島上多個城鎮亦感到震動。菲律賓動員軍隊及災難應對組救援災區，初步在島上各地有35人死亡，另有逾200人受傷，大部由跌下的瓦礫或地震觸發的山泥傾瀉造成。

有片段顯示，一間小學的師生在露天操場伏下，鏡頭猛力搖晃不停，相當驚嚇。約有70萬人口的桑托斯將軍市，一間大學有建築物倒塌，校長稱他躲在桌子下，地震持續很長也很強烈。薩蘭加尼省有小鎮警長稱，地震時正舉行升旗禮，是他遇過最強的一次地震。