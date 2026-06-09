伊朗局勢｜伊以先後宣布暫停互相攻擊　特朗普：曾警告內塔尼亞胡

以色列與伊朗星期日(7日)交火，是自4月初停火後首次，但兩國於一日後、即8日先後宣布停火。美國總統特朗普同日接受媒體採訪時表示，他曾警告以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)，如果他再度與伊朗開戰，他恐怕會發現自己將孤軍作戰。

伊朗總統佩澤希齊揚8日在社交平台發文指， 伊朗將繼續捍衛國家權益，面對任何威脅都不會退縮，強調德黑蘭未離開戰場，但亦未離開談判桌，未放棄與美國談判。以色列總理內塔尼亞胡亦發表預錄講話，指已暫停襲擊伊朗，但如果伊朗犯錯，再次發動攻擊，以方將以武力回應。他強調以軍將繼續在黎巴嫩打擊真主黨，以色列擁有充分的自衛權，將行使這項權利，直至萬無一失。因兩國交火而一度暫停全國各機場所有航班運行的伊朗民航組織，在以色列宣布暫停止攻擊後，伊朗當局已解除所有飛行限制。