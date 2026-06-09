美國將阿里巴巴、百度及比亞迪等列支援中國軍方實體。

美國國防部在聯邦公布發布更新版、被指協助中國軍方的中國企業名單，將阿里巴巴、百度及比亞迪等列為支援中國軍方的實體。中國駐美大使館批評美國泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。藥明康德稱將立即採取措施挑戰及糾正。

相關的「1260H」名單，曾在今年2月公布，但五角大樓很快撤回，當時未有解釋原因。更新版名單同2月發布的基本相同，目前已收錄超過100間中國公司，包括電商巨頭阿里巴巴、互聯網搜尋服務供應商百度、汽車製造商比亞迪、機械人公司宇樹科技等。在2月時被移除的兩間中國晶片製造商長鑫存儲同長江存儲，被重新列入。其他新增的公司還有藥明康德和人工智能驅動的機器人公司。中海油和中遠集團則從名單中剔除，但子公司中海石油化學就被列入名單內。