美國將阿里巴巴、百度及比亞迪等列支援中國軍方實體。

美國國防部在聯邦公布發布更新版、被指協助中國軍方的中國企業名單，將阿里巴巴、百度及比亞迪等列為支援中國軍方的實體。中國駐美大使館批評美國泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。藥明康德稱將立即採取措施挑戰及糾正。
相關的「1260H」名單，曾在今年2月公布，但五角大樓很快撤回，當時未有解釋原因。更新版名單同2月發布的基本相同，目前已收錄超過100間中國公司，包括電商巨頭阿里巴巴、互聯網搜尋服務供應商百度、汽車製造商比亞迪、機械人公司宇樹科技等。在2月時被移除的兩間中國晶片製造商長鑫存儲同長江存儲，被重新列入。其他新增的公司還有藥明康德和人工智能驅動的機器人公司。中海油和中遠集團則從名單中剔除，但子公司中海石油化學就被列入名單內。
藥明康德：美國國防部將公司列入名單是錯誤
藥明康德發公告指，公司是一家獨立上市公司，不符合被認定為「中國軍工企業」的法定標準，並非由任何中國軍事或政府實體所有、控制或存在隸屬性關聯，亦沒有向中國軍隊提供服務，並無與中國國防工業基礎或軍民融合計劃的關聯。美國國防部將公司列入「中國軍工企業」正式更新版名單是錯誤，將立即採取措施挑戰及糾正。
中國駐美大使館回應事件，批評美國泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業，美國應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。