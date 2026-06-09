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國際
出版：2026-Jun-09 12:28
更新：2026-Jun-09 12:28

飛機迫降多明尼加機場時墜毀爆炸　正副機師罹難(有片)

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飛機迫降多明尼加機場時墜毀爆炸，正副機師罹難。(X)

飛機迫降多明尼加機場時墜毀爆炸，正副機師罹難。(X)

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當地時間6月7日，一架原定飛往美國的飛機在多明尼加共和國墜毀，機上兩名美國籍機師遇難。報道稱，飛機從機場起飛後，因機械故障試圖返航，但在返航過程中墜毀。目前，事故具體原因仍在調查中。

綜合報道，涉事在美國註冊的灣流G200噴射機原定於拉羅馬納國際機場起飛前往美國德克薩斯州奧斯汀，起飛後僅數分鐘，就在距機場西南方向約16海里處遭遇嚴重機械故障，據報告涉及發動機失去動力及液壓系統失效，機組人員隨即宣布進入緊急狀態並決定返航。

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涉事噴射機在機場降落時發生劇烈顛簸，有機輪飛脫，飛機隨後墜毀爆炸。(X) 涉事噴射機在機場降落時發生劇烈顛簸，有機輪飛脫，飛機隨後墜毀爆炸。(X) 涉事噴射機在機場降落時發生劇烈顛簸，有機輪飛脫，飛機隨後墜毀爆炸。(X) 涉事噴射機在機場降落時發生劇烈顛簸，有機輪飛脫，飛機隨後墜毀爆炸。(X) 當局表示，事發時機上沒有其他乘客或機組人員。(X)

事發時機上沒有乘客或機組人員

網上影片顯示，涉事噴射機在機場降落時發生劇烈顛簸，有機輪飛脫，飛機隨後墜毀爆炸，迅即被火焰吞噬。另一段影片顯示，機場冒出滾滾濃煙，消防車正在噴水試圖控制火勢。機上機師和副機師不幸喪生。當局表示，事發時機上沒有其他乘客或機組人員。 

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