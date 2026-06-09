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國際
出版：2026-Jun-09 12:04
更新：2026-Jun-09 12:04

美國專才簽證加價被裁定違法　指總統無權單方面訂立

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美國總統特朗普（路透社資料圖片）

美國總統特朗普（路透社資料圖片）

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美國聯邦法官6月8日裁定，特朗普早前簽署行政命令，將H-1B高技術外國勞工簽證申請費大增至10萬美元(約78萬港元)違法，並下令在全美範圍撤銷該政策，對特朗政府的移民政策再度造成打擊。

麻薩諸塞州波士頓的聯邦地方法院法官 Leo Sorokin在長達42頁的裁決書中指出，聯邦政府未經國會授權便向H-1B簽證申請人徵收10萬美元費用，已超越行政部門權限。法官認定，費用本質上屬於「稅賦」，而依據美國憲法，課稅權屬於國會，總統無權單方面設立。

特朗普曾稱H-1B制度遭企業濫用

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特朗普於2025年9月簽署行政命令，要求僱主為新申請的高技術外籍員工支付10萬美元費用。當時特朗普表示，H-1B制度長期遭企業濫用，以較低薪資的外國勞工取代美國本土員工，因此有必要提高門檻。

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然而，由20個民主黨執政州組成的聯盟提起訴訟，認為新收費將嚴重衝擊依賴外籍專業人才的公立學校、州立大學及醫療機構，並妨礙美國吸引全球人才。

法官在判決中表示，雖然行政部門對移民入境擁有相當大的裁量權，但這項權力並非毫無限制，政府不能藉由行政命令創設未獲國會授權的新稅項。

H-1B簽證制度自1990年設立以來，一直是美國科技、工程、醫療及研究領域聘用外國專業人才的重要管道。過去相關申請費用通常介於數千美元，而特朗普政府將費用提高至10萬美元後，引發科技業與教育界強烈反彈。

特朗普政府料會上訴

白宮則表示，特朗普政府仍認為總統有權採取措施改革H-1B制度，並預計對法院裁決提出上訴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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