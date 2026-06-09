世界盃｜最新奪冠預測出爐　全球投注額料破500億美元

2026年世界盃足球賽本月11日、即本港12日登場，分析師、運彩公司和球迷紛紛將目光聚焦在奪冠熱門球隊身上，根據英國體育賽事數據分析公司Opta的預測，西班牙是本屆世界盃最有可能奪冠的國家，而法國、英格蘭和衛冕冠軍阿根廷緊追在後。此外，本屆有望成為史上規模最大的運動博弈盛事，全球押注總額估計將高達500億美元。

綜合報道，本屆世界盃擴大至48國參賽，除了將進行104場比賽，還採用全新的32強賽制，令預測比賽結果比以往更具挑戰性。為了評估每支球隊的奪冠機率，Opta考慮進球隊實力評分、近期表現和歷史數據，並透過超級電腦對比賽進行了多達1萬次模擬。模擬結果中，西班牙成為最大熱門、所有模擬中有16.1%認為該國將奪冠，另外西班牙隊也是模擬中唯一晉級八強機率超過50%、晉級四強機率達到39%的球隊。排名第2的是法國、奪冠機率達13%，且有21.3%的機率進入決賽。英格蘭以11.2%的奪冠機率排在第3。上屆冠軍阿根廷則有10.4%的機率衛冕、18.1%的機率晉級決賽。隨後排名包括葡萄牙（7.0%）、巴西(6.6%)和德國(5.1%)。數據清晰顯示，西班牙被視為2026年世界盃的奪冠熱門。