28歲女遊土耳其2天　不適入院後心臟不翼而飛

英國一名28歲年輕母親，早前與丈夫和2名孩子到土耳其度假，卻突發重病客死異鄉，遺體運返英國後，法醫卻發現她的心臟竟然不翼而飛。綜合報道，28歲兩孩之母Beth Martin，與丈夫Luke Martin、8歲女兒和5歲兒子在4月27日到土耳其旅遊，Beth在飛機上，覺得腸胃不適，落地後症狀加劇，還出現「意識錯亂」等症狀，由於病情危急，28日傍晚，她被送進加護病房救治，惟家人被禁止探望，院方還瞞著他們，半夜私自以Beth「心臟有問題」為由轉院，後來又轉回原先的醫院，家人好不容易找到Beth的病房，卻又再被限制探訪，令Luke難以理解。詎料Beth在住院第二天就過世，Luke還一度被警方懷疑毒殺妻子，經審問洗脫嫌疑後才獲釋。當家人再見Beth時，已經在太平間，這最後一面卻被限制僅得1分鐘，並在職員監視下進行，過程中亦不准觸碰遺體，親自束上屍袋，自行搬運，令家屬排常難受。