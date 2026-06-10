南韓總統李在明G7前訪歐洲多地　深化韓歐戰略夥伴關係

南韓總統李在明將於6月9日至18日展開就任後首次歐洲訪問行程，首站前往比利時布魯塞爾，與比利時及歐盟領導人舉行高峰會談，隨後訪問意大利與梵蒂岡，並出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會。此行被視為李在明政府展開「務實外交」的重要起點。 根據南韓總統府公布的行程，李在明將於9日至11日停留布魯塞爾，分別與比利時領導人及歐盟高層會晤。此次訪問適逢南韓與比利時建交125周年，亦是兩國近年來最重要的高層外交交流之一。

首站前往比利時 在布魯塞爾期間，李在明預計與歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa） 及歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen） 舉行第11屆韓歐盟峰會，討論雙邊戰略夥伴關係、自由貿易、投資合作、數位科技、能源安全及國防合作等議題。雙方也將就俄烏戰爭、印太局勢及全球經濟挑戰交換意見。 歐盟方面表示，南韓是歐盟在印太地區的重要戰略夥伴，雙方共享民主、法治及自由貿易等核心價值。近年來韓歐在安全與防務領域的合作持續深化，2024年更簽署安全與防衛夥伴協議，使雙方合作範圍進一步擴大。

分析指出，李在明上任後外界高度關注其外交路線。與前總統尹錫悅強調價值同盟外交不同，李在明主張以國家利益為優先的「務實外交」，因此此次歐洲行程被視為觀察其對歐洲政策的重要指標。 主張「務實外交」 結束比利時行程後，李在明將前往意大利進行國是訪問，與總統馬達雷拉（ Sergio Mattarella） 及總理梅洛尼（ Giorgia Meloni） 會談，隨後赴梵蒂岡晉見教宗良十四世（ Pope Leo XIV） 。最後，他將前往法國埃維昂（Évian）出席G7峰會，與全球主要經濟體領袖進行交流。