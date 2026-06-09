無人機闖入拉脫維亞領空　被北約戰機擊落

北大西洋公約組織（NATO）6月8日再度面臨東歐邊境安全挑戰。一架闖入拉脫維亞領空的無人機遭執行北約空中警戒任務的法國戰機擊落；同一天，另一架無人機則在摩爾多瓦境內爆炸墜毀。
無人機由俄羅斯進入領空
拉脫維亞軍方表示，當天上午偵測到一架無人機由俄羅斯方向進入該國東部領空後，立即發空域警報，並要求邊境地區居民提高警覺。隨後，執行北約波羅的海空中警戒任務的法國空軍戰機奉命升空攔截，將無人機擊落。
據拉脫維亞國防部說法，初步研判這架無人機偏離航線與俄羅斯電子干擾（electronic warfare）有關，但當局並未公布無人機型號及實際操作方身分。這也是拉脫維亞歷來首次擊落闖入本國領空的無人機。
法國派駐立陶宛執行北約任務的飆風戰鬥機（Dassault Rafale）參與此次攔截行動。北約近年持續強化波羅的海三國防空部署，以因應俄烏戰爭期間日益頻繁的空域安全事件。
同一天，摩爾多瓦政府也通報，一架無人機穿越邊境後墜落在東部洛帕特納（Lopatna）村附近農田，殘骸帶有爆炸痕跡。當地監測系統在清晨便發現該無人機進入領空，事件未造成傷亡。
近幾個月來，隨著俄烏雙方大幅增加長程無人機攻擊，已有多宗無人機誤入鄰近國家領空事件。包括愛沙尼亞、羅馬尼亞與拉脫維亞等北約成員國都曾發生類似情況，部分案例被認為與俄羅斯電子干擾系統導致無人機導航失準有關。
分析人士指出，雖然目前尚無證據顯示這些無人機事件屬於刻意攻擊北約國家，但頻繁的越境飛行已使東歐各國神經緊繃，也凸顯俄烏戰爭對周邊地區安全環境造成的持續衝擊。
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Footage of NATO fighter jets that carried out the alliance’s first-ever drone shootdown over Latvia.— Saint Javelin (@saintjavelin) June 8, 2026
According to the Latvian military, the drone entered the country’s airspace due to the effects of Russian electronic warfare (EW) systems. It was destroyed by French fighter jets… pic.twitter.com/AalcFQie4b