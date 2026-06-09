無人機闖入拉脫維亞領空　被北約戰機擊落

北大西洋公約組織（NATO）6月8日再度面臨東歐邊境安全挑戰。一架闖入拉脫維亞領空的無人機遭執行北約空中警戒任務的法國戰機擊落；同一天，另一架無人機則在摩爾多瓦境內爆炸墜毀。

無人機由俄羅斯進入領空

拉脫維亞軍方表示，當天上午偵測到一架無人機由俄羅斯方向進入該國東部領空後，立即發空域警報，並要求邊境地區居民提高警覺。隨後，執行北約波羅的海空中警戒任務的法國空軍戰機奉命升空攔截，將無人機擊落。

據拉脫維亞國防部說法，初步研判這架無人機偏離航線與俄羅斯電子干擾（electronic warfare）有關，但當局並未公布無人機型號及實際操作方身分。這也是拉脫維亞歷來首次擊落闖入本國領空的無人機。