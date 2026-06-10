英國35歲創作歌手Talay Riley被刺死　曾獲頒格林美獎

Talay Riley

曾獲得格林美獎肯定的英國知名創作歌手Talay Riley驚傳6月5日在倫敦東區一處住宅的後花園內遭持刀襲擊身亡，享年35歲。倫敦大都會警察局證實死訊，他的親弟弟也悲慟發文悼念哥哥。 綜合外媒報道，警方通報指出，醫護人員接獲緊急求救電話後趕抵現場，於當天上午宣告Talay Riley驚傷重不治。案發當天已逮捕三名涉案嫌疑人，其中一名27歲男子因涉嫌謀殺被捕，目前已保釋候查；另外兩名嫌疑人分別為24歲男子與25歲女子，在接受訊問後已獲無條件釋放。

「就像一場噩夢」 他的詞曲作家弟弟Michael Orabiyi在社交平台上發文悼念寫下：「我的心都碎了！這一切都太不真實了，就像一場噩夢。就在他睡着前，我們還聊着未來，聊着要保持積極樂觀，聊着我們還有甚麼想做的事。我做夢也沒想到，那是我們最後的對話。」 Michael Orabiyi痛心表示，哥哥生前人緣極佳，是許多人的朋友、導師、榜樣，也是不少人生命中的一束光：「他愛得深沉，慷慨大方，用他的才華、善良和精神感動了無數人。」

藝術家的驚人才華 Michael Orabiyi的管理團隊事發後也在Instagram上發文：「對於大眾而言，大家會永遠記得他作為格林美獎得主、多白金唱片銷量詞曲創作者與藝術家的驚人才華；但對於認識並深愛他的人來說，我們最懷念的是他的幽默感、慷慨的精神以及那無可取代的存在感。」 Talay Riley驚自2009年展開詞曲創作生涯，生前曾與Usher、Lil Nas X、Dua Lipa等巨星密切合作，替他們打造多首金曲，其中為歌手H.E.R. 創作的神曲〈Lights On〉更一舉奪下格林美獎座，才華相當卓越。如今傳出驟逝消息，也讓他的家人們及演藝圈好友們相當痛心與不捨。