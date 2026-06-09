挖出1720年前古羅馬戒指　還清房貸改寫人生(有片)

英國一名68歲男子多年前參加活動時，意外挖出一枚埋藏地底約1700年的羅馬戒指，不僅改寫當地考古紀錄，也讓他靠著分得的獎金一舉還清房貸。

綜合報道，前軍人兼貨車司機Kevin Minto於2017年與友人Phil Costello參加薩默塞特郡伊明斯特(Ilminster)一場金屬探測活動時，期間發現了這枚重48克的黃金戒指。這枚「伊明斯特戒指」(Ilminster Ring)歷史可追溯到西元297年左右，尺寸異常大、做工精美，上面鑲嵌一顆雕刻勝利女神駕馭雙馬戰車的寶石，可能屬於一位羅馬高級將領。Kevin是先發現數十枚銅銀合金硬幣，之後繼續搜索田地，這才發現了「伊明斯特戒指」。他隨即通報活動主辦人，詎料主辦人事後主張擁有寶藏所有權，以致後來雙方陷入漫長法律糾紛。