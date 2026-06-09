挖出1720年前古羅馬戒指　還清房貸改寫人生(有片)

英國一名68歲男子多年前參加活動時，意外挖出一枚埋藏地底約1700年的羅馬戒指，不僅改寫當地考古紀錄，也讓他靠著分得的獎金一舉還清房貸。
綜合報道，前軍人兼貨車司機Kevin Minto於2017年與友人Phil Costello參加薩默塞特郡伊明斯特(Ilminster)一場金屬探測活動時，期間發現了這枚重48克的黃金戒指。這枚「伊明斯特戒指」(Ilminster Ring)歷史可追溯到西元297年左右，尺寸異常大、做工精美，上面鑲嵌一顆雕刻勝利女神駕馭雙馬戰車的寶石，可能屬於一位羅馬高級將領。Kevin是先發現數十枚銅銀合金硬幣，之後繼續搜索田地，這才發現了「伊明斯特戒指」。他隨即通報活動主辦人，詎料主辦人事後主張擁有寶藏所有權，以致後來雙方陷入漫長法律糾紛。
事主將減至明年每周工作3天
最終法院認定Kevin是合法發現人，並由西南文化遺產基金會(South West Heritage Trust)於2日宣布，以7.8萬英鎊(約81.6萬港元)購入整批寶藏，其中7.5萬英鎊(約78.5萬港元)用於收購戒指。專家表示，這枚戒指在英國考古史上極為罕見，幾乎找不到可比擬的文物。未來這批文物將巡迴薩默塞特郡各地小學展出，讓學童有機會認識羅馬歷史，之後也將永久收藏於Taunton的The Museum of Somerset羅馬文物展區。Kevin已利用分得的錢還清剩餘房貸，並將司機的工作時間減少到每周4天。明年他可能會減少到3天。。