美國20萬美元樂高星球大戰寄賣風波　YouTuber幫人變被告

美國正在熱議一宗網紅與大公司的糾紛。事緣美國百萬YouTuber在介入一宗樂高模型的轉賣案件中，他在調查中被對方企業指跟蹤滋擾而被警察拘捕，而公司企圖影響其他網上的平台，包括Patreon要求刪除片段但不果。 事件緣於2023年底，美國的男子布萊恩（Bryan Mansell）出售老父的約值近20萬美元的樂高星球大戰收藏品，用作為老父的醫藥費。根據網紅本恩（Reckless Ben）的影片，有關協議是未出售的商品，仍屬於布萊恩家庭擁有，店舖只是在銷售中抽取分成，當中包括復刻的罕有樂高收藏，是布萊恩家庭的重要資產。然而事件之後起變化，寄賣的俄勒岡州商店被收購，新的店東拒絕歸還布萊恩家庭未售的貨品，同時也拒絕提供與他們家庭商品的銷售數據。

店舖禁止家族商討 根據本恩的影片指，新的企業不單拒絕與布萊恩家庭協商，更是採取禁制令來阻止家庭到店舖。而且如要取得商品，家庭需與店的母公司Bricks & Minifigs進行訴訟。本恩在收到證據後，在今年5月開始製作調查的影片，但是他採取一些非常規的手法，甚至利用自己開設公司模仿對方的標誌，向該公司施壓。

其後本恩更是直闖Bricks & Minifigs的總部所在地猶他州，在當地他被執法部門衝突。Bricks & Minifigs的老闆以被本恩跟蹤以及擾亂秩序而讓本恩遭警察拘捕，本恩更表示他入住的Airbnb與坐駕都被警察搜查，他更稱警察採用了不完整的執法紀錄片段，以及刪除大量搜查的聲音。 企業歸咎前店主管理不善 涉事的Bricks & Minifigs就反駁「盜竊」的指控，並指他們沒有參與相關的寄賣行為，又指有關行為違反他們特許經營的守則，並在之後與有關的特許經營斷絕關係，並把事件歸咎於收購前的店主管理不善導致，又指已對本恩、布萊恩家族及其他相關人士提出誹謗及騷擾的訴訟。而Patreon的CEO積康特（Jack Conte）亦表示收到了Bricks & Minifigs的信件，要求他們刪除本恩的影片，不過康特已表明不會刪除，又表示已經透過公司的法律部門檢查，肯定不會刪除。

案件在美國仍在發酵討論，而當中包括警察的執法是否適當，還有有關公司Bricks & Minifigs的行為。至於本恩的調查手法是否合法也在討論。本恩最初的調查影片觀看數字已達500多萬。