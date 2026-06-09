日本瀨戶內海發現「2條新活斷層」可釀7級以上強震海嘯 毗鄰廣島岡山四國地區

日本四國地區鄰近瀨戶內海，毗鄰熱門旅遊點廣島縣、岡山縣和高松市所在香川縣，驚爆該處有2條新發現的活斷層，足以引發7級以上強烈地震，並觸發海嘯。《每日新聞》報道，日本產業技術綜合研究所(AIST)指出，在瀨戶內海的燧灘海域發現了2條先前未知的海底活斷層。由於這2條活斷層長度足以引發強震，AIST計劃在本財政年度進行鑽探調查、以探究其過往地震活動。

瀨戶內海斷層｜長達35公里愛媛縣起伸延 另一條香川縣外海

報道指，這2條活斷層位於瀨戶內海中央的燧灘海域底部，毗鄰愛媛縣、香川縣、廣島縣及岡山縣。雖然先前已有研究指出該區域可能存在活斷層，但並未進行詳細調查。在2025年10月至11月，AIST利用研究船對燧灘全海域進行海底聲波探測，最終確認了這2條活斷層的存在。

新發現的2條活斷層中，1條全長超過35公里，從愛媛縣上島町弓削島外海延伸至愛媛縣今治市的伯方島與大島外海。另1條活斷層位於燧灘東側海域，從香川縣三豐市外海延伸至香川縣觀音寺市外海，全長超過25公里。AIST指出「這2條發現的活斷層均有可能引發規模7級以上的強震，並可能在地震後引發海嘯」。負責本次調查的研究負責人大上隆史表示「透過確認此前未調查區域存在活斷層，我們揭示了此前被忽視的地震災害風險，我們希望在未來的調查中進一步闡明以往地震的歷史」。