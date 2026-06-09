泰警突襲清邁豪宅破獲電騙中心 拘10名中國人 涉誘中國境內民眾下載惡意程式騙財

泰國警方周一在清邁一幢豪宅破獲跨國電騙集團，拘捕10名中國籍疑犯，並在屋內檢獲大量用於詐騙的電子設備。(互聯網)

泰國警方周一(8日)展開突擊行動，在清邁一幢設有泳池的豪宅破獲一個跨國電騙集團，拘捕10名中國籍疑犯，並在屋內檢獲大量電腦、電話等用於詐騙的電子設備，而受害者主要是中國人。

泰國公共電視台(Thai PBS)周二報道，警方調查後發現，該詐騙集團涉嫌假冒保險公司和物流速遞人員，對中國國內的民眾進行詐騙。警方在突襲行動中檢獲67部手機、7部iPad以及13部筆記本電腦，作為證物。

《曼谷郵報》報道，疑犯會利用各種藉口，如包裹遺失賠償、保單變更等，誘導受害人點擊連結，進而下載並安裝特定軟件，一旦中計，該軟件便會遠端竊取手機內的個人資料、銀行帳號及密碼等。