泰警突襲清邁豪宅破獲電騙中心 拘10名中國人 涉誘中國境內民眾下載惡意程式騙財

泰國警方周一(8日)展開突擊行動，在清邁一幢設有泳池的豪宅破獲一個跨國電騙集團，拘捕10名中國籍疑犯，並在屋內檢獲大量電腦、電話等用於詐騙的電子設備，而受害者主要是中國人。
泰國公共電視台(Thai PBS)周二報道，警方調查後發現，該詐騙集團涉嫌假冒保險公司和物流速遞人員，對中國國內的民眾進行詐騙。警方在突襲行動中檢獲67部手機、7部iPad以及13部筆記本電腦，作為證物。
《曼谷郵報》報道，疑犯會利用各種藉口，如包裹遺失賠償、保單變更等，誘導受害人點擊連結，進而下載並安裝特定軟件，一旦中計，該軟件便會遠端竊取手機內的個人資料、銀行帳號及密碼等。
匪徒竊取個資後再騙錢
詐騙集團取得個人資料後，再謊稱受害人的帳戶涉及異常或正接受調查，誘使受害人轉帳，進而騙取金錢。為了逃避警方追查，該詐騙集團資金往來全透過虛擬貨幣進行。
詐騙集團成員持60天旅遊簽證入境泰國
一名疑犯向警方供認，該詐騙集團的成員持60天旅遊簽證入境泰國，並以每月8萬泰銖(約1.9萬港元)租下該別墅作為詐騙中心，成員每月領取3.5萬至4萬泰銖(約8,349至9,542港元)的薪水。據悉，幕後主腦身在泰國境外，操控犯罪行動。
泰國警方正擴大調查範圍並追查資金流向，以追查身在國外的主謀及其他共犯。